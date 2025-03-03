Ирландия пообещала Украине РЛС ПВО Giraffe

ЦАМТО, 28 февраля. В офисе президента Украины заявили, что ирландский премьер-министр Михол Мартин пообещал передать ВСУ РЛС Giraffe, передает "РИА Новости".

Ранее в четверг В.Зеленский заявил о встрече с М.Мартином во время визита в Ирландию. Позднее офис Зеленского опубликовал пресс-релиз об итогах встречи.

"Михол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине РЛС Giraffe", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Зеленского.

Ранее издание Irish Times со ссылкой на официальные источники сообщило, что ирландские власти планируют отдать Украине устаревающие радиолокационные системы противовоздушной обороны Giraffe.

На полях совета министров иностранных дел стран Евросоюза глава дипломатии Ирландии Саймон Харрис, комментируя поставки Киеву радиолокационных систем, заявил, что не хочет "преувеличивать значение" отправки этой техники. По его словам, заинтересованность в получении оборудования выразила украинская сторона, отмечает "РИА Новости".