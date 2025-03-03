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ЦАМТО

США предоставят в лизинг Польше ударные вертолеты AH-64D "Апач"

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Источник изображения: Фото: gov.pl

ЦАМТО, 28 февраля. Агентство вооружений МНО Польши сообщило о подписании 27 февраля пакета соглашений, которым инициирована процедура предоставления ВС страны в лизинг вертолетов AH-64D "Апач".

В соответствии с заключенными соглашениями, США предоставят для использования Вооруженными силами Польши 8 вертолетов AH-64D "Апач". Общая стоимость контрактов составляет около 300 млн. долл. Доставку арендованных вертолетов в Польшу планируется выполнить до конца 2025 года.

Заключенные контракты также предусматривают поддержку эксплуатации и обучение личного состава ВС Польши в период до поставки новых вертолетов AH-64E.

Вертолеты AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады армейской авиации СВ Польши, где начнется процесс подготовки летного и технического состава. Поставка данной техники позволит получить необходимые навыки до планируемого принятия на вооружение новых вертолетов AH-64E.

При этом первая группа польских пилотов и технических специалистов уже прошла серию тренировок в США на основании контракта на обучение, заключенного инспекторатом ВВС в 2023 году. Они составят основу инструкторского состава.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2024 года Агентство вооружений МНО Польши подписало контракт стоимостью около 10 млрд. долл. на поставку Вооруженным силам страны 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач", логистического пакета (включая оборудование для обслуживания вертолетов, аэродромное оборудование и техническую поддержку) и пакета обучения. В заказ также входит поставка боевых средств и запасных частей. Ожидается, что поставки будут выполнены в течение 2028-2032 гг.

После поставки AH-64E Польша станет вторым по количественному составу оператором вертолетов "Апач" в мире после США. AH-64E будут размещены на базах в Иновроцлаве, Свиднике и Мальборке.

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