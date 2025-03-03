Горел, вяз, заваливался: как американский танк Abrams провел год на Украине

Год назад, в конце февраля 2024-го, российские мотострелки уничтожили первый танк Abrams из числа поставленных Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами. За это время тяжелая бронемашина уничтожалась то противотанковой ракетой, то корректируемым снарядом или дроном, вязла в грязи, заваливалась на бок. В итоге Киев потерял большую часть американских "подарков". ТАСС оценил украинский дебют танка, долгое время считавшегося символом мощи американских вооруженных сил

Основные боевые танки западного образца начали прибывать на Украину в начале 2023 года. В результате в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сформировалась пестрая коалиция разнотипных машин — немецкие Leopard 2 и устаревшие Leopard 1A5, шведские Strv 122 (модернизированные Leopard 2A5), британские Сhallenger 2, американские Abrams в немолодой модификации М1А1, а также танки советских времен, которые Запад скупал для Киева у европейских стран. Как только в прессе появилась информация о поставках Украине зарубежных танков, Вооруженные силы (ВС) РФ начали готовиться к их встрече: создавались специальные группы для борьбы с ними, танкисты изучали уязвимые места Leopard, а Минобороны РФ и частные лица назначили за уничтоженные и затрофеенные машины денежные премии.

К началу так называемого контрнаступления украинских сил в июне 2023 года ВСУ получили от западных партнеров порядка 600 танков и свыше 2 тыс. бронемашин. Дебют иностранных тяжелых бронемашин прошел неудачно: за два первых дня "контрнаступа" российские бойцы уничтожили 79 единиц зарубежной техники, в том числе восемь немецких танков Leopard.

В феврале 2024 года настал черед гореть и Abrams. 26 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили Abrams, дооснащенный динамической защитой (ДЗ). На следующий день успех мотострелков подтвердили в российском военном ведомстве.

В марте 2024 года обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу назвал Украину "кладбищем танков", отмечая, что Abrams "сгорели, как любые другие танки и как тысячи танков до них".

Чем уничтожался Abrams

Из анализа сообщений Минобороны России следует, что в течение года украинские войска потеряли около двух десятков танков Abrams из 31, о поставках которых заявлялось ранее, а также машину разграждения М1150 на базе Abrams. Кадры объективного контроля поражения танков неоднократно публиковало российское военное ведомство. Группа компаний Zala, производящая знаменитый разведывательно-ударный комплекс "Ланцет", со ссылкой на экспертов называет еще большее число американских танков, уничтоженных в спецоперации: по меньшей мере 26 единиц.

Для поражения танка применялось различное современное вооружение. К примеру, в нескольких эпизодах это был корректируемый артиллерийский снаряд "Краснополь", выпущенный из самоходной артустановки "Мста-С" и наведенный на цель с помощью лазерного луча беспилотника "Орлан-30". В одном случае управляемый боеприпас настиг американский танк, застрявший в грязи. В другом тяжелая машина завалилась на бок (можно предположить, что из-за ошибки механика-водителя), экипаж сбежал, а Abrams был поражен "Краснополем".

© Минобороны РФ Источник изображения: © Минобороны РФ

В декабре минувшего года Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых несколько дронов-камикадзе с управлением по оптоволоконному кабелю — новое эффективное оружие, появившееся в ходе спецоперации, — "заклевали" американский танк. Первый беспилотник догнал его в движении и поразил в корму (в моторно-трансмиссионное отделение), несмотря на то, что сзади Abrams был прикрыт дополнительно установленными блоками динамической защиты. Затем второй дрон добил обездвиженную машину, ювелирно увернувшись от противокумулятивной сетки и попав в незащищенный стык башни и корпуса. По словам производителя БПЛА "Ланцет", треть всех подбитых в ходе специальной военной операции американских основных боевых танков Abrams пришлась на беспилотники данного типа.

Достоинства и недостатки Abrams

Украина получала танк Abrams в варианте М1А1. Именно такая машина демонстрировалась на выставке трофейной техники, состоявшейся в мае 2024 года на Поклонной горе в Москве. Согласно данным из открытых источников, выпуск модификации начался в середине 1980-х годов.

Основной боевой танк M1 Abrams проектировался в 1970-е годы и начал серийно выпускаться ровно 45 лет назад — 28 февраля 1980 года. В зависимости от модификации и оснащения его масса составляет 54–66,8 т (для сравнения: Leopard 2 весит порядка 60 т, Сhallenger 2 с дополнительным бронированием — 75 т, а новейший российский танк Т-90М "Прорыв", представленный с многочисленными доработками на форуме "Армия-2024", — 51 т). "Главный калибр" Abrams М1А1 — 120-миллиметровая гладкоствольная пушка с ручным заряжанием (аналогичная стоит на Leopard 2), экипаж — четыре человека (на одного больше, чем в российских машинах). Танк приводится в движение газотурбинным двигателем мощностью 1 500 л.с. Вооруженные силы США преимущественно используют более современный вариант танка, отличающийся улучшенной броней и электроникой — М1А2.

Танк Abrams М1А2 Источник изображения: © Beata Zawrzel/ NurPhoto via Reuters Connect

"Танк мощный, современный, имеет очень хорошую электронику, отличную связь, очень хороший прицельный комплекс — танк, что называется, меткий, — поделился в беседе с ТАСС мнением военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин. — Танк имеет мощную пушку, очень большой арсенал боеприпасов. Танк еще сетецентричный, но у украинцев пока этой системы нет — когда танк на поле боя включен в единую информационную сеть".

Из недостатков эксперт отметил значительный вес "американца". "Оказалось, что для нашей местности он ограниченно годен. В условиях осени-весны и просто длительной слякоти танк начинает передвигаться только по нормальным дорогам — он просто тонет в грязи", — сказал Шурыгин.

Защищайтесь, мистер!

"Танк недостаточно защищен от современных средств поражения — прежде всего от ПТУР (противотанковых управляемых ракет — прим. ТАСС) и FPV[-дронов]. В этом случае для него удары становятся фатальными, и большая их часть была сожжена ударами ПТУР с большого расстояния либо FPV. Соответственно, [под] современный бой, который сейчас идет, танк уже не подходит. Это видно даже на том, как его точно так же по-народному "колхозят" — приделывают "мангалы", стараются максимально защитить. То есть танк на данный момент практически исчерпал свои возможности — по крайней мере, в том виде, в котором он есть", — поделился мнением Владислав Шурыгин.

Штатно Abrams М1А1 лишен даже динамической защиты. Еще до поражения первого танка один из них был замечен с дополнительно установленной ДЗ M19 ARAT на бортах. ARAT применяется с 2006 года и входит в комплект дополнительной защиты для городского боя TUSK. В других случаях украинские танки американского происхождения, попадавшие на кадры объективного контроля поражения, были кустарно оснащены ДЗ, противокумулятивными решетками и сетками.

© Минобороны РФ Источник изображения: © Минобороны РФ

У экспортного варианта танка отсутствуют бронелисты с обедненным ураном, которые усиливали бы защиту. В зарубежной прессе выражалось мнение, что лишение танка "урановой" брони повлияло на выживаемость "американца" на поле боя. "Поскольку ее никто не видел и не испытывал, то это можно оставить на совести авторов [таких заявлений], — сказал Шурыгин. — Это примерно так же, как рассказывали нам, что британский Challenger — это танк всех времен и народов, танк будущего, идеальная машина поля боя, максимально защищен, не имеет недостатков. Но в итоге [они] начали гореть при первом же выходе на поле боя. Поэтому в этом случае говорить, насколько эффективна броня, преждевременно".

Старое — Украине

О передаче Киеву более совершенных модификаций Abrams, а также дополнительных поставках танков не сообщалось.

Владислав Шурыгин отметил, что в настоящее время новых танков Abrams не выпускается, а производится глубокая модернизация уже построенных машин. "В Штатах поставлена система, при которой все находящиеся в строю танки имеют ту или иную степень технической готовности — либо отправляются в арсенал, где находятся в основном Abrams первых модификаций, либо идут на специальный завод, который проводит их глубокую модернизацию", — пояснил он.

"Сейчас они не производятся, потому что на тех уровнях угроз, с которыми столкнулись США, они теряли танков слишком мало, чтобы озаботиться их новым производством. Если возникнет необходимость производить танки, а не модернизировать, то это будет серьезная проблема — потребуется не меньше полутора-двух лет, чтобы восстановить цикл, потому что на сегодняшний день они не варят танковую броню и нет сборки танков с нуля", — добавил военный эксперт.

Шурыгин считает, что современные Abrams на Украину не попадут. "Возможно, если бы [президентом США] оставался Байден, дошло бы и до них. Но сейчас в Пентагон пришли люди, которые отлично понимают, насколько самой американской армии нужны танки, и отправлять Украине танки последних модификаций — во-первых, это нерационально, потому что, как мы помним, танки не производятся, а сожженные — окончательно уходят. И в этом случае танк модернизировался в основном по части его цифровизации, что Украине, мягко скажем, никто передавать не будет", — поделился мнением эксперт.

Виктор Бодров