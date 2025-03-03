Дрон с водородным двигателем на IDEX 2025.

Компания Heven Drones со штаб-квартирой в Майами и научно-исследовательским центром в Израиле, представила на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (17-21 февраля) новый дрон с водородным двигателем под названием «Рейдер» (Raider).

Основатель и генеральный директор Heven Drones Бенцион Левинсон сказал, что «Рейдер» с размахом крыльев 7 м и максимальной взлётной массой 119 кг имеет грузоподъёмность 23 кг, может находиться в воздухе 12 часов и преодолевать расстояние более 1000 км.

Дрон с водородным двигателем Raider на IDEX 2025

Платформа имеет модульную конструкцию фюзеляжа с двумя балками, которая повышает аэродинамическую устойчивость и позволяет быстро адаптироваться к различным профилям эксплуатации без необходимости обширной повторной калибровки. Приводимый в движение в прямом полете толкающим винтом, расположенным сзади, «Рейдер» может взлетать и приземляться вертикально с помощью четырех пропеллеров, установленных на фюзеляже с двойной балкой, что позволяет использовать его на местности со сложным рельефом. «Рейдер» также оснащен модульной аккумуляторной системой для расширения возможностей зависания, что еще больше гарантирует его удобство использования в полевых условиях. Для сборки дрона потребуется 15 минут.

Поскольку «Рейдер» – это дрон с водородным двигателем, он обеспечивает практически бесшумную работу со сверхнизким уровнем теплового излучения и акустической сигнатуры, что позволяет незаметно использовать его в деликатных миссиях. Его способность контролировать большие территории с помощью мультиплатформенных и мультисенсорных конфигураций делает его особенно ценным для постоянного наблюдения и защиты войск.

Кроме того, выработка водорода на месте запуска обеспечивает БПЛА энергетической независимостью, гарантируя непрерывную работу в удалённых или ограниченных ресурсами условиях. По утверждению разработчика водородный генератор «Рейдера» достаточно мал, чтобы его можно было установить на прицеп и буксировать тактическим транспортом размером с автомобиль «Хамви».

БПЛА «Рейдер» предназначен для ведения тактической разведки. Он может выступать в качестве логистической платформы в условиях боевых действий, а также наносить удары. Согласно документации Heven Drones, разработка отличается надёжностью. Налет до капитального ремонта составляет 1000 часов, что снижает требования к техническому обслуживанию и повышает эксплуатационную готовность.

Производитель планирует, что дрон с водородным двигателем поднимется в воздух в конце 2025 года и будет передан в эксплуатацию в следующем году.

На вопрос о том, почему БПЛА на водородном топливе не получили более широкого распространения, Б.Левинсон ответил, что они создают множество технических проблем, но за последние четыре года команда из 50 специалистов Heven Drones преодолела их.

По сути, «Рейдер» является продолжением работающего на водороде БПЛА H2D250 от компании Heven Drones. Это более компактный летательный аппарат с максимальной взлетной массой 25 кг и грузоподъемностью 4,5 кг, но при этом с продолжительностью полета более 10 часов. Дрон уже используется несколькими клиентами.

Как заявил Б.Левинсон, компания Heven Drones «является единственным официальным поставщиком беспилотных летательных аппаратов на водородном топливе для Армии обороны Израиля», а H2D250 также используется спецподразделениями США. По словам Б.Левинсона, американские войска особенно заинтересованы в сочетании дальности, продолжительности полёта и энергетической независимости H2D250 для операций в Индо-Тихоокеанском регионе.

По материалам ресурса euro-sd.com