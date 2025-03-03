В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: Украина полагается вооружения, которые могут предоставить только США

Украина всецело полагается на набор вооружений, которые могут предоставить только США, пишет Telegraph. Даже масштабного увеличения помощи со стороны других стран НАТО может оказаться недостаточно, чтобы смягчить потерю американских технологий, отмечается в статье.

Чарли Купер (Chraley Cooper)

Киев всецело полагается на набор сложных систем вооружений, которые могут предоставить только США

Не все союзники равны. Степень верности, общее мировоззрение, военные ресурсы, экономическая мощь – все это важно, но в определенный исторический момент не все аспекты имеют одинаковое значение. Сейчас Украина в значительной степени зависит от набора сложных систем вооружений, которые могут предоставить только США, что делает неоднократные угрозы президента Трампа оставить эту страну на произвол судьбы еще более ужасными.

Войны выигрываются и проигрываются благодаря способности не только защищаться, но и эффективно наступать. Остановив продвижение российской армии в начале 2022 года, Украина изумила весь мир. Отчасти это удалось Киеву благодаря боевому духу. Однако на четвертый год конфликта огромное значение приобрела практическая реальность, связанная с обеспечением линий снабжения и приобретением действенного оружия.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал первый важный шаг, изложив планы по увеличению расходов на оборону страны до 2,5% ВВП. Эта мера была предпринята на фоне очевидного осознания того, что США пересматривают свои обязательства перед НАТО – альянсом, с 1949 года выступавшим основным компонентом западной безопасности с 1949 года.

Тогда, как и сейчас, главным врагом Европы была Россия. После того, как Вашингтону удалось отстоять свои позиции перед лицом советской угрозы – президент США Рональд Рейган окрестил ее "империей зла" – и Путиным в ранние годы его правления, решимость США начала ослабевать – а вместе с ней и способность НАТО сдерживать Кремль. В 2014 году Путин присоединил Крым – и мир практически никак на это не отреагировал.

Однако в последние две недели происходит поразительная капитуляция перед российским лидером. Администрация Трампа обвинила Украину в развязывании конфликта, инициировала мирные переговоры с Россией, не пригласив за стол переговоров ни Украину, ни ее европейских союзников, и даже проголосовала вместе с Москвой против резолюции ООН, в которой Россия была названа агрессором.

НАТО вступает на неизведанную территорию, и ее страны-члены вправе задуматься о долгосрочной концепции своей безопасности без США, выполнявших большую часть работы. Инициативу Стармера должны продолжить лидеры других государств континента – и у них еще есть время укрепить свою военную мощь.

Однако сегодня Украина сталкивается с серьезной проблемой. Военно-промышленный комплекс США, который часто высмеивают противники высоких расходов на оборону и интервенционистской политики, производит одно из лучших в мире вооружений. Ракетные комплексы Patriot способны защитить украинские города и тылы вооруженных сил. Армейская тактическая ракетная система (ATACMS) позволяет Украине вести борьбу с врагом, нанося удары глубоко за российскими линиями, чтобы вывести из строя центры производства оружия и коммуникации. Без этих и других видов американского вооружения Украине не справится.

США являются сверхдержавой по ряду причин, и их обязательства по предоставлению надежной системы обороны –- своей и своих союзников - сохраняются неизменными десятилетиями. Но по мере того, как при Трампе политика США приобретает все больший изоляционистский клин, альянсы теперь должны готовиться к тому, что им придется действовать в одиночку. В долгосрочной перспективе Великобритания и ее европейские союзники должны будут компенсировать американское отступление.

Но даже масштабного увеличения помощи Украине со стороны других стран НАТО – деньги, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры – может оказаться недостаточно, чтобы смягчить потерю изощренности, за которые отвечали американские технологии и производство. Если Украина проиграет в этой эпической борьбе, Россия окажется на пороге Европы, что ставит большой вопрос: сможет ли НАТО к этому подготовиться?