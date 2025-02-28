Войти
Техкульт

Крошечный дрон-разведчик Black Hornet 4 получил награду Министерства Обороны США

375
0
0

Black Hornet 4

Компактный (размером с ладонь) дрон-разведчик норвежской компании Teledyne FLIP Defense недавно стал обладателем награды Министерства Обороны США Blue UAS Refresh, что означает высокую оценку его характеристик и возможностей.

На первый взгляд Black Hornet 4 выглядит как игрушечный вертолет — однако это вполне надежное средство поддержки пехоты, которое помогает ориентироваться на местности, не подвергая себя опасности. Он весит всего 70 г, диаметр ротора составляет 190 мм, время запуска — менее 20 секунд.

Black Hornet 4

Дрон развивает скорость 10 м/сек. и может находиться в полете более получаса. К этому стоит добавить устойчивость к порывам ветра со скоростью до 55 км/ч. Black Hornet 4 управляется с небольшого портативного пульта и имеет радиус действия до 2 км. Его каналы связи надежно защищены системой шифрования и функцией переключения частот. Оказавшись за пределами прямой видимости и действия GPS, дрон может летать в автономном режиме. В него интегрированы карты, система предотвращения столкновений, а также функция следования виртуальному курсу, что позволяет дрону не сбиться на крутых виражах, в городской застройке и на поле боя. На коммерческой версии Black Hornet 4 установлены самая маленькая в мире тепловизионная электронно-оптическая и навигационная камеры. Они обеспечивают трансляцию видео с разрешением 1280 х 720 пикселей, фотоснимков 3024 х 4032 пикселей и тепловизионного видео и снимков — 512 х 640 пикселей.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
PD-100
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:04
  • 7752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.02 05:33
  • 487
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 23:58
  • 2
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 22:40
  • 2
«Ростех» модернизировал «Оберег»
  • 27.02 17:58
  • 1
В США оценили российскую «Воблу»
  • 27.02 13:54
  • 0
Либерал не продается, либерал покупается
  • 27.02 13:26
  • 1
«Раньше оснащался российской техникой»: Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
  • 27.02 13:13
  • 2
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"