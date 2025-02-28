Крошечный дрон-разведчик Black Hornet 4 получил награду Министерства Обороны США

Black Hornet 4

Компактный (размером с ладонь) дрон-разведчик норвежской компании Teledyne FLIP Defense недавно стал обладателем награды Министерства Обороны США Blue UAS Refresh, что означает высокую оценку его характеристик и возможностей.

На первый взгляд Black Hornet 4 выглядит как игрушечный вертолет — однако это вполне надежное средство поддержки пехоты, которое помогает ориентироваться на местности, не подвергая себя опасности. Он весит всего 70 г, диаметр ротора составляет 190 мм, время запуска — менее 20 секунд.

Black Hornet 4

Дрон развивает скорость 10 м/сек. и может находиться в полете более получаса. К этому стоит добавить устойчивость к порывам ветра со скоростью до 55 км/ч. Black Hornet 4 управляется с небольшого портативного пульта и имеет радиус действия до 2 км. Его каналы связи надежно защищены системой шифрования и функцией переключения частот. Оказавшись за пределами прямой видимости и действия GPS, дрон может летать в автономном режиме. В него интегрированы карты, система предотвращения столкновений, а также функция следования виртуальному курсу, что позволяет дрону не сбиться на крутых виражах, в городской застройке и на поле боя. На коммерческой версии Black Hornet 4 установлены самая маленькая в мире тепловизионная электронно-оптическая и навигационная камеры. Они обеспечивают трансляцию видео с разрешением 1280 х 720 пикселей, фотоснимков 3024 х 4032 пикселей и тепловизионного видео и снимков — 512 х 640 пикселей.

Александр Агеев