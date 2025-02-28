Кэти Пэрри совершит суборбитальный полет на корабле компании Blue Origin

Экипаж миссии будет полностью женским

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американская поп-певица Кэти Пэрри вошла в число участников 11-го туристического суборбитального полета в рамках миссии NS-31, сообщила компания Blue Origin.

Полет станет 31-м запуском корабля New Shepard, способного вмешать шестерых человек.

Экипаж миссии NS-31 будет полностью женским, отметили в компании. Вместе с Пэрри на суборбиту отправится Лорен Санчес - невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса, телеведущая Гэйл Кинг, бывший инженер Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюссер Кериэнн Флинн.

Как ожидается, космические туристы отправятся в полет весной 2025 года. Предыдущий туристический полет New Shepard состоялся 25 февраля.

Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 000 за место. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.