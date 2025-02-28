Потрясенная Трампом Европа ищет миллиарды для наращивания военного потенциала (Bloomberg, США)

Bloomberg: в ЕС приготовили оборонный план из трех элементов

Трамп ясно дал понять, что Европе предстоит защищать себя самой, пишет Bloomberg. Это вынуждает ЕС начать срочно искать все доступные средства. Оборонный план фон дер Ляйен будет состоять из трех элементов, которые предстоит "непонятно как" реализовать.

Хорхе Валеро

Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

Дональд Трамп ясно дал понять, что Европе предстоит защищать себя самой, и ответ континента на угрозы о выводе американских сил понемногу обретает форму.

В рамках крупнейшей региональной инициативы в области безопасности со времен холодной войны Европейский союз стремится выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны, сообщают осведомленные источники.

Континентальная Европа пошла по стопам Великобритании и намерена резко увеличить военные расходы. Кроме того, ожидаются изменения в налогово-бюджетных правилах, чтобы высвободить национальные ресурсы, а также разрешить перераспределение существующих средств, сообщили источники на условиях анонимности в силу деликатности темы.

Отдельно от инициатив ЕС Германия торопится обеспечить финансирование оборонного фонда в размере до 200 миллиардов далларов за счет долга. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудет в Вашингтон в четверг, спустя считанные дни после президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы совместно убедить Трампа в том, что Европа прислушалась к его словам и всерьез занялась обороной.

"Такой момент выпадает раз в поколение, и нам нужны решительный настрой, безотлагательные действия и стратегический план по перевооружению Европы", — заявила на этой неделе в Брюсселе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после поездки на Украину.

Однако далеко идущие намерения Европы сталкиваются с двумя проблемами: во-первых, ее военно-промышленный комплекс слаб и не готов к стремительному перевооружению; во-вторых, поддержка Украины практически опустошила европейские арсеналы. Несмотря на самоустранение США, блок пообещал Киеву дальнейшую помощь и работает над дополнительным военным пакетом на сумму порядка 20 миллиардов евро.

Поспешность в наращивании собственных арсеналов потребует закупок оружия за рубежом — в основном у США. В таком случае ЕС будет наблюдать, как средства утекают из региона. Поддержка же местных оружейников потребует времени и денег: а и того, и другого — в обрез. В результате эта дилемма вынуждает ЕС искать все доступные средства.

Новая архитектура безопасности начнет формироваться на чрезвычайной встрече лидеров 6 марта. Затем 19 марта комиссар по обороне Андрюс Кубилюс и верховный дипломат Кая Каллас представят новую стратегию оборонной промышленности. Уже закипели лихорадочные переговоры о пополнении ресурсов блока.

План обороны фон дер Ляйен будет состоять из трех элементов. Однако все три сложны, и неясно, в какой степени удастся их реализовать, говорят источники. Комиссия на запрос о комментарии не откликнулась.

Первая инициатива призвана позволить государствам выделить дополнительные средства за счет смягчения налогово-бюджетных правил. По словам некоторых чиновников, это поможет мобилизовать минимум 160 миллиардов евро.

Главная тема переговоров — исключить дополнительные расходы на оборону из расчетов дефицита. Эти средства могут составить от 1% до 2% от национального ВВП в течение двух-четырех лет, по словам источников. Пока еще предстоит проработать некоторые подробности, включая точное определение расходов на оборону, срок действия исключения и выполнение норматива НАТО в 2%.

Вторая тема — разрешить расходы на уровне ЕС посредством нового совместного инструмента. Эти деньги будут главным образом инвестироваться в общие проекты в таких областях, как противовоздушная оборона, возможности дальнего удара, ракеты, беспилотники и искусственный интеллект военных стандартов.

Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС и ряд стран призывают разрешить совместные займы, но эта идея считается спорной и может расколоть блок.

Наконец, третья тема — это смягчить ограничения для Европейского инвестиционного банка. В настоящее время ему дозволено вкладываться лишь в товары двойного назначения. Изменения же расчистят путь для дополнительного финансирования из частных банков.

Помимо этих трех элементов, фон дер Ляйен на закрытых дискуссиях предложила воспользоваться неизрасходованными средствами ЕС — включая собранные для восстановления после пандемии коронавируса, сообщили источники.

По данным комиссии, было выплачено лишь 6,4% из так называемых "фондов сплочения" на сумму 392 миллиардов евро — одного из крупнейших доступных источников ЕС. Хотя эти деньги могут финансировать оборонные проекты, если они способствуют региональному развитию, уже сейчас, в дальнейшем критерии могут быть расширены.

Кроме того, имеется 93 миллиарда евро невостребованных "дешевых кредитов" из фонда восстановления после пандемии, которые, по словам чиновников ЕС, можно пустить на нужды обороны. Часть заявленных средств также можно будет перераспределить, но время поджимает, поскольку крайний срок — август 2026 года.

Еще одна идея — задействовать Европейский механизм стабильности, фонд спасения еврозоны в размере 500 миллиардов евро. Но этот вариант сопряжен со сложностями, поскольку исключит страны вне еврозоны (в частности, Польшу) и окажется недоступен для союзных стран, не входящих в ЕС.

Учитывая сложности, сопряженные с решениями ЕС, страны, включая Польшу, предложили внеблоковое сотрудничество через специальный фонд или банк. Так называемая "коалиция желающих" сможет действовать оперативнее быстрее и сможет вобрать в себя страны из-за пределов ЕС, такие как Великобритания и Норвегия, заявили источники.

"Нам, европейцам, нужен передовой подход к финансированию, чтобы получить гораздо больше общих инвестиций, — сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом. — Почему? Потому что мы должны взять на себя свою часть бремени и вложить гораздо больше в собственную безопасность".

Статья написана при участии Альберто Нарделли и Ани Нуссбаум