Пушков: успехи РФ на фронте стали причиной сдвига в политике западных СМИ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике подчеркнул, что, в целом, в западных СМИ это отражается

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Достижения России на военном направлении, в экономической сфере и победа Дональда Трампа на выборах президента США стали причинами существенных сдвигов в информационной политике западных средств массовой информации (СМИ). Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Вот эти три момента сказываются на работе средств массовой информации на Западе, они - первое, уже фактически признают, что война развивается в пользу России, и что Украина проигрывает эту войну, а вместе с ней и Запад оказывается на грани поражения. Второе - они признают, что Украина не является самостоятельным государством, а является клиентом Запада, и третье - это осознание того, что Украина является коррумпированным государством", - сказал журналистам Пушков по итогам заседания комиссии.

"Сдвиги в информационном ландшафте ощутимые, они, в общем, играют в пользу прекращения военного конфликта как недающего тех результатов, на которые рассчитывали на Западе. В целом, в западных СМИ это отражается", - подчеркнул сенатор.

Как отметил Пушков, такие изменения в информационном поле западных СМИ связаны с достижениями России на фронте, устойчивости российской экономики в условиях санкций и избрание нового президента в США.

"Эти достижения [на военном направлении] опровергают изначальные установки Запада на нанесение поражения России. Практически эта тема снята в западных средствах массовой информации, за исключением отдельных, которые еще продолжают вентилировать вот этот устаревший нарратив", - отметил политик. "Западная стратегия - изоляция России (в кавычках) или влияние экономических санкций, на которые возлагались надежды, что они приведут к обрушению экономики РФ, но эта тема практически снята. <...> Третий момент - это победа Трампа на выборах, которая ставит под сомнение единую западную стратегию в отношении Украины", - заключил парламентарий.