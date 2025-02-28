Войти
ТАСС

Пушков: успехи РФ на фронте стали причиной сдвига в политике западных СМИ

365
0
0
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике подчеркнул, что, в целом, в западных СМИ это отражается

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Достижения России на военном направлении, в экономической сфере и победа Дональда Трампа на выборах президента США стали причинами существенных сдвигов в информационной политике западных средств массовой информации (СМИ). Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Вот эти три момента сказываются на работе средств массовой информации на Западе, они - первое, уже фактически признают, что война развивается в пользу России, и что Украина проигрывает эту войну, а вместе с ней и Запад оказывается на грани поражения. Второе - они признают, что Украина не является самостоятельным государством, а является клиентом Запада, и третье - это осознание того, что Украина является коррумпированным государством", - сказал журналистам Пушков по итогам заседания комиссии.

"Сдвиги в информационном ландшафте ощутимые, они, в общем, играют в пользу прекращения военного конфликта как недающего тех результатов, на которые рассчитывали на Западе. В целом, в западных СМИ это отражается", - подчеркнул сенатор.

Как отметил Пушков, такие изменения в информационном поле западных СМИ связаны с достижениями России на фронте, устойчивости российской экономики в условиях санкций и избрание нового президента в США.

"Эти достижения [на военном направлении] опровергают изначальные установки Запада на нанесение поражения России. Практически эта тема снята в западных средствах массовой информации, за исключением отдельных, которые еще продолжают вентилировать вот этот устаревший нарратив", - отметил политик. "Западная стратегия - изоляция России (в кавычках) или влияние экономических санкций, на которые возлагались надежды, что они приведут к обрушению экономики РФ, но эта тема практически снята. <...> Третий момент - это победа Трампа на выборах, которая ставит под сомнение единую западную стратегию в отношении Украины", - заключил парламентарий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:04
  • 7752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.02 05:33
  • 487
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 23:58
  • 2
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 22:40
  • 2
«Ростех» модернизировал «Оберег»
  • 27.02 17:58
  • 1
В США оценили российскую «Воблу»
  • 27.02 13:54
  • 0
Либерал не продается, либерал покупается
  • 27.02 13:26
  • 1
«Раньше оснащался российской техникой»: Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
  • 27.02 13:13
  • 2
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"