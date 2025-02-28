Российские военные захватили у ВСУ «невероятно редкий» пулемет. Как он выглядит?

ВС России захватили у ВСУ редкий советский пулемет ТКБ-521 в зоне СВО

Российские военнослужащие захватили в зоне специальной военной операции (СВО) поистине уникальный пулемет у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографии оружия, которое оказалось в распоряжении бойцов Вооруженных сил (ВС) России, появилось в сети.

По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», российским военным удалось заполучить на вооружение «невероятно редкий» пулемет Никитина-Соколова (ТКБ-521). Как он оказался у ВСУ неизвестно.

ТКБ-521 является опытным советским пулеметом, не прошедшим конкурс

Это опытный единый пулемет, сконструированный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым. ТКБ-521 разработали усилиями ЦКБ-14 и завода № 575 в 1958 году в рамках конкурса на единый пулемет для Вооруженных сил СССР. По словам самого Никитина в письме автору книги «Советское стрелковое оружие» Давиду Болотину, в рамках разработки решался ряд спорных вопросов о том, каким должен быть будущий образец. В частности, обсуждался приклад, ствол, магазинные коробки, станок и спусковой механизм. Когда ТКБ-521 проходил войсковые испытания, то получил положительную оценку. После этого, отметил Никитин, «была изготовлена большая серия таких пулеметов». Сколько именно образов было произведено он не уточнил, однако считается, что по итогу не были уничтожены около 1000 пулеметов. Они были отправлены на хранение.

В ходе испытаний ТКБ-521 обнаружили ряд недостатков

В ходе испытаний ТКБ-521 выявили недостатки: длинная очередь могла вызвать перехлест ленты, а вода нарушала работу газоотводной системы. Военный историк Семен Федосеев отмечал, что пулемет Никитина — Соколова работал на основе отвода пороховых газов с их отсечкой после удара в поршень. Канал ствола запирался поворотом затвора, а выстрел осуществлялся с заднего шептала («с открытого затвора»). Система питания обеспечивала прямое досылание патрона из ленты, для чего звенья изготавливали из пружинящей стали. Лента была рассыпной на 100 или 200 патронов, а механизм подачи приводился в движение скосом затворной рамы. Пулемет весил девять килограммов, имел рамочный приклад и пистолетную рукоятку, темп стрельбы составлял 650–700 выстрелов в минуту.

По словам конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного автомата Калашникова (АК) Михаила Калашникова, ТКБ-521 оказался чувствительным к замачиванию, что было критично при форсировании рек и использовании на бронетехнике. Возможно, проблему могли решить перед серийным производством. Однако Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) и Министерство оборонной промышленности выбрали пулемет Калашникова.

Путин заявил, что российские ССО будут оснащены новейшим оружием

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Россия продолжит укреплять силы специальных операций (ССО). Он также отметил, что ССО будут оснащены новейшим вооружением и средствами связи. Глава государства подчеркнул, что подразделения сделают еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными.

Военнослужащий ВС РФ. Источник: РИА Новости

Тем временем в зоне проведения СВО уже используются новые ручные пулеметы РПЛ-20. По словам главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, оружие представлено в двух вариантах — со стволами 590 и 415 миллиметров, поддерживает ленты на 100 и 200 патронов. Вес без патронов — 5,5 килограмма.

Кроме того, в начале 2025 года «Калашников» заявил, что разработал две модификации АК-12 — укороченную (АК-12К) и малогабаритную (АК-12СК). Оружие впервые покажут на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Также там представят новый 7,62-миллиметра ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7, способный использовать патроны образца 1943 года с обычной или трассирующей пулей. Оружие предназначено для поражения живой силы, огневых точек и небронированной техники противника.