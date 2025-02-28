Захарова: ЕС указывает, что будут саботировать любой переговорный процесс

Недопустимость мирного урегулирования ситуации на Украине является задачей для Брюсселя, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Недопустимость мирного урегулирования ситуации на Украине является задачей для Брюсселя.Там открыто говорят, что будут саботировать любой переговорный процесс, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, как большинство заявлений из Брюсселя, из Европы - про одно и то же, про эскалацию конфликта и про недопущение каких-либо мирных инициатив. Это как бы главенствующая надстройка, которая венчает любое мероприятие. Недопустимость мирного урегулирования ситуации на Украине является просто приоритетом, целью и задачей для Брюсселя. Они просто открыто указывают, что будут саботировать любую сделку, любую инициативу, любой переговорный процесс, любым же способом", - отметила дипломат, комментируя итоги экстренных встреч лидеров стран - членов ЕС в Париже.

Как подчеркнула Захарова, сейчас в ЕС придумали историю про то, что они будут "неучастием подрывать переговорный процесс". "Это даже не на зло бабушке отморожу руки или ноги, или уши, я даже не знаю, а это про остановить поезд, встав на железнодорожное полотно. Примерно то же самое", - продолжила она.

Дипломат добавила, что только после отказа ЕС от этой "чудовищной риторики, от милитаристской линии, от какого-то бесконечного хамства, от болезненности в виде русофобии можно будет говорить о каком-то конструктивном вкладе Брюсселя в украинское урегулирование".