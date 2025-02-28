Войти
Интерфакс-АВН

Гендиректор "Роскосмоса" обсудил с главой Минцифры Казахстана реализацию проекта "Байтерек" на Байконуре

382
0
0
Дмитрий Баканов
Дмитрий Баканов.
Источник изображения: @ Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев обсудили на космодроме Байконур реализацию совместного проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Главным вопросом встречи стала реализация совместного проекта - космического ракетного комплекса "Байтерек". Наземную инфраструктуру для запусков создает казахстанская сторона, перспективную ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывают на самарском предприятии РКЦ "Прогресс", - говорится в сообщении.

В госкорпорации сообщили, что начало летных испытаний ракеты-носителя "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" запланировано в конце 2025 года.

"В настоящее время продолжаются работы по изготовлению технологического оборудования на заводах-изготовителях, идут заводские испытания образцов и изделий для технического и стартового комплексов. Проводятся испытания составных частей ракеты-носителя "Союз-5", развернуты строительно-монтажные работы по модернизации наземной инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что также обсуждалась подготовка к предстоящему 70-летнему юбилею комплекса "Байконур". Основные праздничные мероприятия пройдут 2 июня в городе Байконур.

"Также сегодня на космодроме Байконур Дмитрий Баканов осмотрел стартовые и технические комплексы ракеты тяжелого класса "Протон-М" и объекты Центра подготовки космонавтов", - сообщили в "Роскосмосе".

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:04
  • 7752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.02 05:33
  • 487
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 23:58
  • 2
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 22:40
  • 2
«Ростех» модернизировал «Оберег»
  • 27.02 17:58
  • 1
В США оценили российскую «Воблу»
  • 27.02 13:54
  • 0
Либерал не продается, либерал покупается
  • 27.02 13:26
  • 1
«Раньше оснащался российской техникой»: Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
  • 27.02 13:13
  • 2
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"