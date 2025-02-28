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Иранские военные вооружились четвертым корветом катамаранного типа

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В четверг, 27 февраля, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) пополнил свой флот ракетным корветом "Шахид Раис-Али Делвари". Как сообщает Navy Recognition, церемония прошла на военно-морской базе в Бендер-Аббасе. Это уже четвертый корабль класса "Шахид Сулеймани", построенный для иранских ВМС.

Во время этой же церемонии ВМС Ирана представили несколько скоростных ракетных катеров.

Церемония ввода в строй четвертого корвета типа "Шахид Сулеймани", Иран

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy


"Хайдар-110" – это катер длиной 14 метров, шириной 4,3 метра и высотой 2,8 метра. Дальность плавания – 350 морских миль. Иранские военные заявляют, что он способен развить скорость до 110 узлов. Вооружение – две крылатые ракеты средней дальности.

Длина катера "Тарик" катамаранного типа – 13 метров, ширина – 3,8 метра, а заявленная скорость – 90 узлов. Дальность плавания – 500 морских миль. Вооружение – также две крылатые ракеты средней дальности.

Катер "Сомар" построен с использованием углеродного волокна. Длина – 16 метров, а скорость – до 80 узлов. При этом катер предназначен для запуска ракет в движении.

Командующий КСИР бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что военная мощь необходима Тегерану для поддержания безопасности и что военно-морские возможности – ключевой компонентом этой стратегии. Он подчеркнул, что новые катера разработаны в Иране при участии местных компаний.

Первый ракетный корвет катамаранного типа "Шахид Сулеймани" ввели в строй в 2022 году. Вторая пара кораблей поступила на вооружение иранских ВМС в феврале 2024 года. Они получили наименования "Шахид Хасан Багери" и "Шахид Сайяд Ширази".

Конструкция корветов типа "Шахид Сулеймани" разработана с учетом снижения радиолокационной заметности. Катамараны ориентированы на проведение быстрых наступательных операций как вблизи береговой линии, так и в открытом море. Также они способны выполнять оборонительные функции.

Водоизмещение корветов достигает 600 тонн, длина корпуса – 65 метров, ширина – 14,5 метра. Оснащенные дизельными двигателями, они способны развивать скорость до 32 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль.

Вооружение включает шесть пусковых установок для иранских противокорабельных ракет типа "Нур", "Кадир" и "Гадир", 30-мм пушку 2А42, четыре 20-мм арткомплекса типа CIWS, а также восемь контейнеров, в которых могут размещаться либо противокорабельные ракеты "Ковзар" с ИК-наведением, либо зенитные ракеты ближнего радиуса действия.

На борту катамарана есть небольшая площадка, предназначенная для БПЛА вертикального взлета и посадки.

Также на корветах размещаются три быстроходных катера для перехвата нарушителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
2А42
Проекты
БПЛА
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