Правительство Болгарии одобрило покупку ПТРК "Джавелин"

ЦАМТО, 27 февраля. Правительство Болгарии одобрило заключение международного контракта (письма с предложением и принятием предложения – LOA) BU-B-UCQ "Приобретение ПТУР "Джавелин" в рамках американской программы "Иностранные военные продажи".

Как сообщило болгарское агентство БТА, правительство направило соответствующий законопроект в Национальное собрание для получения одобрения покупки. Как заявлено, контракт направлен на полную реализацию Министерством обороны Болгарии проекта приобретения боевых систем для укомплектования батальонных боевых групп из состава механизированной бригады ВС Болгарии.

Кроме того, правительство одобрило подлежащий последующей ратификации меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Болгарии, странами-партнерами и Министерством обороны США в отношении использования глобальной системы позиционирования NAVSTAR (Navigation Signal Timing and Ranging).

США являются разработчиком глобальной системы позиционирования NAVSTAR, которая обеспечивает два уровня точности – Службу точного позиционирования PPS (Precise Positioning Service) и Службу стандартного позиционирования SPS (Standard Positioning Service). Использование Службы точного позиционирования NAVSTAR возможно только авторизованными пользователями, что и предусмотрено подписанным Меморандумом.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 218 противотанковых ракет FGM-148F "Джавелин", 107 легких прицельно-пусковых установок LWCLU (lightweight command launch unit), а также сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа может составить 114 млн. долл. Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Lockheed Martin и RTX Corporation.