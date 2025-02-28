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В США допустили пилотируемый облет Марса в ближайшие пять лет

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Изображение: NASA
Изображение: NASA.

Республиканец Пейс: В ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса

В ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса или доставка на Землю образцов грунта с него, допустил директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотт Пейс. Об этом пишет американское издание ArsTechnica.

По мнению специалиста, высадка человека на Красную планету в ближайшие пять лет вряд ли осуществима. Пейс уверен, что долгосрочной целью США в области космической политики должно быть устойчивое развитие космической деятельности и расширение человечества в Солнечную систему. В публикации эксперт называется влиятельным членом Республиканской партии США, который в течение многих лет составлял отчеты и доклады в области космической политики.

«В ближайшей перспективе лунные поселения могут стать похожими на исследовательские станции в Антарктике», — заявил специалист подкомитету Комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

В январе основатель компании SpaceX Илон Маск сказал, что отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса.

В ноябре бизнесмен в соцсети X написал, что Марс имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания».

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