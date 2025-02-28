Новейший голландский корабль поддержки прошел крещение

Королевский военно-морской флот Нидерландов провел церемонию крещения корабля поддержки "Ден-Хелдер" класса CSS (Combat Support Ship), который планируют ввести в строй весной этого года. Мероприятие прошло на верфи Damen Naval во Флиссингене. В ней участвовала принцесса Оранская Катарина-Амалия.

Как отмечает Navy Recognition, проект достиг этой важной стадии ровно через 48 месяцев после резки первой стали для производства корабля.

Крещение корабля поддержки "Ден-Хелдер", Нидерланды Dutch MoD

Отметим, что "Ден-Хелдер" построили на румынской верфи голландской компании Damen в Галаце. Его заложили в июне 2021 года, а на воду спустили в октябре 2022 года. В ноябре 2024 года корабль отправился в первое плавание, совершив переход в Нидерланды. Одновременно был проведен первый этап ходовых испытаний.

Руководитель постройки корабля Арьян Риссеув выразил удовлетворение ходом проекта.

"Во время первых испытаний корабль показал, что сможет усилить ВМС Нидерландов", – заявил он.

Специалисты Damen Naval сейчас проводят последние работы на борту "Ден-Хелдера" перед передачей Командованию материально-технического обеспечения и информационных технологий (COMMIT) Минобороны Нидерландов.

Проект CSS разрабатывался на основе кораблей типа "Карел Дорман". Длина корпуса достигает 180 метров, ширина – 26,4 метра, водоизмещение – 22 400 тонн. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 75 человек, кроме того возможно размещение до 85 человек дополнительного персонала. Помимо хранения топлива и боеприпасов для других кораблей, на "Ден-Хелдер" можно будет погрузить до 20 грузовых контейнеров.

Официально состав вооружения нового корабля снабжения не раскрывался. Его предшественник – "Карел Дорман" – оснащен противокорабельными ракетами "Гарпун" и 76-мм артустановкой.

Сейчас голландский флот испытывают острую потребность в корабле поддержки, поскольку в строю остался только один представитель данного типа – "Карел Дорман". Между тем интенсивность военно-морских операций возрастает, а их география расширяется. Главное предназначение нового корабля – пополнение запасов сил флота в море, а также участие в операциях по борьбе с наркотрафиком и в международных гуманитарных миссиях.