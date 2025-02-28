США могут предъявить претензии ВКС Колумбии в случае выбора "Грипен"

ЦАМТО, 27 февраля. Как стало известно Infodefensa.com, власти США могут наложить вето на продажу и использование компонентов американского производства, необходимых для производства истребителей JAS-39E/F "Грипен" компании Saab, в случае их продажи Колумбии.

Как сообщается, США могут запретить поставки в случае, если переговоры между Швецией и Колумбией завершатся успешно. Так, в первую очередь, может быть запрещено применение двигателя General Electric F414G.

Представители США уже запросили встречу с новым министром обороны Колумбии для обсуждения процесса покупки новых самолетов для ВВС страны и разъяснения преимуществ продукции американского производства. Американские власти заинтересованы в оснащении ВКС Колумбии единой с ВВС США платформой, которая облегчила бы взаимодействие между ними. Американская сторона также подчеркивает, что за последние 12 лет "Грипен" не был выбран победителем тендеров, в которых принимала участие Saab.

Слухи о шагах США вызваны недавней утечкой в колумбийскую прессу (радио Blu) информации, согласно которой "Грипен" выбран по итогам конкурса на поставку 10 новых боевых самолетов для ВКС Колумбии. Стоимость покупки оценивается в 2 млрд. долл. Сообщалось, что командование ВС Колумбии исключило других претендентов, включая американского, поскольку необходимая для эксплуатации F-16C/D инфраструктура чрезвычайно дорогостоящая. При этом из общей стоимости шведского предложения на эти цели предусмотрено выделение около 1 млрд. долл. Также циркулируют слухи о наличии у США подозрений в фактах коррупции при выборе победителя и претензий к принятому формату процедуры закупки.

Следует отметить, что заместитель директора по маркетингу и продажам "Грипен" в Saab AB Ричард Смит на странице в социальной сети X заявил, что данные публикации и изложенная в них информация не являются точными и правдивыми. Они вводят читателя в заблуждение. Все соответствующие лицензии и разрешения у компании имеются, а "Грипен E" является оптимальным вариантом для Колумбии.

Как сообщал ЦАМТО, Воздушно-космические силы Колумбии в рамках закупки новых истребителей рассматривали предложения трех претендентов, включая шведскую Saab (JAS-39E/F), американскую Lockheed Martin (F-16 C/D) и французскую Dassault ("Рафаль"). Все производители представили свои предложения по поставке самолетов, передаче технологий и логистической поддержке. Недавно новый министр обороны Колумбии Педро Санчес заявил, что решение о приобретении нового истребителя уже принято, но не раскрыл победителя.