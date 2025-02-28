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ВС России захватили опытный советский пулемет

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7,62-мм единый пулемёт Никитина ТКБ-521
7,62-мм единый пулемёт Никитина ТКБ-521.
Источник изображения: Концерн «Калашников»

ВС России захватили опытный советский пулемет ТКБ-521 в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России захватили редкий пулемет Никитина — Соколова (ТКБ-521) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Опытное оружие использовали Вооруженные силы Украины, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Пулемет ТКБ-521 разработали в 1958 году в рамках конкурса на единый пулемет для Вооруженных сил СССР. Однако военные предпочли пулемет Калашникова. Считается, что около тысячи выпущенных ТКБ-521 не утилизировали, а отправили на хранение. Это объясняет появление опытного пулемета на Украине.

В ходе испытаний ТКБ-521 обнаружили ряд недостатков. В частности, длинная очередь могла привести к перехлесту патронной ленты, а работу газоотводной системы могла нарушить вода. Пулемет весом 9 килограммов обеспечивал скорострельность около 700 выстрелов в минуту.

Ранее в феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 уже появились в зоне проведения СВО. Пулемет весом 5,5 килограмма получил складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором.

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