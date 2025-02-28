В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10 для модернизированных самолётов Ан-2 «Кукурузник»

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В России будет запущено производство авиадвигателей ТВД-10 для самолетов Ан-2 «Кукурузник». С таким заявлением выступил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В Омске пытаются ремоторизировать самолет Ан-2, сделав его турбовинтовым. В рамках модернизации самолета предлагается установить на него двигатель ТВД-10Б, являющийся модификацией разработанного еще в 1965 году турбовинтового двигателя ТВД-10. Опытный образец «Кукурузника» с двигателем ТВД-10Б Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина планирует получить к лету этого года. На этом фоне появилась информация, что данный двигатель начнут выпускать в Омске.

У нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и в дальнейшем для модернизации этих самолетов,

- заявил Алиханов.

Вообще же, на замену двигателю ТВД-10 готовили новый ВК-800, разрабатываемый в Екатеринбурге на УЗГА, но сроки его поставки до сих пор неизвестны. Это подвигло правительство вернуться к старому, проверенному временем советскому ТВД-10. Ну, и к Ан-2 «Кукурузник» с помощью модернизации самолета, по крайней мере, до 2030 года. А там, может, и новый легкий многоцелевой самолет «Байкал» ЛМС-901 в серию пойдет. Если удастся устранить все его недостатки.