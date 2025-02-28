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РИА Новости

Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Шойгу: позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он отметил, что механизм обеспечения международной безопасности настолько сложен, что требует постоянного внимания, постоянной заботы.

"Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал секретарь Совбеза.

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