MP: пришло время Украине платить по счетам

Украина стала главным проигравшим в конфликте, пишет MP. Сейчас пришло время платить по счетам, а они огромные. И это не только потерянные территории, ресурсы, разрушенная инфрастуктура, но и миллионы людей - покинувших страну, а также погибших и покалеченных на фронте.

Ян Энгельгард

Главным проигравшим в этом конфликте стала Украина — это не вызывает сомнений. Мало того, что она потеряет как минимум 20% своей территории, так ей еще придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории.

За три года военного лихолетья Украину покинуло, быть может, навсегда, около 10 миллионов граждан, сколько погибло на фронте никто, кроме украинских властей, не знает, но, точно не менее 45 тысяч человек (как утверждает Зеленский), на самом деле, скорее всего, в 3-4 раза больше.

Дональд Трамп, который перевернул геополитический стол, не жалеет слов критики в адрес обожаемого в Польше в частности и в Европе в целом Владимира Зеленского. Он говорит: "Подумайте: средне успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов, чтобы начать войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет закончить". "Диктатору без выборов Зеленскому лучше всего действовать быстро, иначе у него не будет страны", — добавил американский президент. Многие считают эту оценку крайне необъективной, несправедливой и возмутительной. Между тем, если не считать стиля, в котором Дональд Трамп высказал свое мнение, его оценка справедлива.

Во-первых, Зеленский, избранный русскоязычным населением Восточной Украины, благодаря которым он получил более 70% голосов, просто предал свой электорат и перешел на неправильную сторону силы. Он обещал мир с Россией, а сам не только не собирался выполнять Минские соглашения, предполагавшие автономию для Донбасса, но и пообещал силой вернуть Крым и сделать Украину членом НАТО, после чего поддержал направленные против русскоязычного населения шаги по ограничению его прав. Но самой большой ошибкой Зеленского был его отказ в апреле 2022 года, уже после начала российской спецоперации, от заключенного в Турции мирного договора, который гарантировал существование нейтрального украинского государства. Под давлением США и Великобритании он выбрал вооруженный конфликт.

Украина стала жертвой безумных действий своих лидеров почти всех политических ориентаций, которые в романтическом ослеплении поверили подсказкам Запада и согласились, находясь на стыке двух враждебных друг другу блоков, исполнять роль военизированного буфера, настроенного на конфронтацию с ядерной державой. Польша уже проходила это в XVIII и XIX веках, когда мы использовались различными центрами, в том числе тайными, для диверсий против России. Мы расплачивались за это разделами, подавленными восстаниями и репрессиями. Украинцы проделали это сейчас. Бóльшая часть политической элиты Украины систематически подталкивала эту страну к краю пропасти. Кто-то скажет, что это вина Запада, который склонял Украину к этому. Это правда, но при наличии у этой элиты ума и умения делать выводы из истории, Запад ничего не смог бы сделать. В 1790 году Пруссия пообещала Речи Посполитой все, дала гарантии и заверила в дружбе. Два года спустя мы получили войну с Россией и раздел страны. Пример Украины только подтверждает старую мудрость, что история еще никого ничему не научила.