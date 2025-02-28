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ЦАМТО

Словакия проявила интерес к закупке танков K2PL

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Масштабная модель танка K2PL
Масштабная модель танка K2PL.
Источник изображения: defence24.pl

ЦАМТО, 27 февраля. Словакия проявила интерес к приобретению модернизированных танков K2PL (полонизированная версия ОБТ K2), которые будут производиться по южнокорейский лицензии в Польше.

Как сообщает агентство NewsNow, данный вопрос обсуждался в ходе недавней встречи министров обороны двух стран. Также обсуждался потенциал совместного производства бронетранспортера Rosomak, оснащенного словацкой башней Turra 30, с акцентом на экспорт, а также возможное приобретение ПЗРК "Перун " (Piorun).

На встрече в Варшаве 24 февраля 2025 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Словакии Роберт Калиняк официально подписали соглашение, предусматривающее укрепление оборонных связей. Оба министра упомянули давние исторические и политические отношения между своими странами, подчеркнув взаимный подход к региональной безопасности и развитию совместных мощностей по производству вооружений.

В соглашении определены четыре основные области интересов.

Во-первых, Словакия рассматривает возможность покупки польских ПЗРК Piorun. Вторым направлением является совместное производство боеприпасов, в частности снарядов калибра 155 мм, при этом Словакия внесет вклад в развитие своих промышленных мощностей в этом сегменте. В-третьих, страны обсуждают совместное производство бронетранспортера на базе польской платформы Rosomak, интегрируя словацкую башню Turra 30 для потенциального экспорта в варианте БТР Rosomak-L. Наконец, Словакия изучает возможность приобретения модернизированных танков K2PL, которые Польша будет производить по южнокорейской лицензии.

K2PL – это полонизированная версия южнокорейского танка K2 Black Panther, предназначенная для замены устаревшего парка PT-91. K2PL сохраняет основные характеристики K2, включая пушку CN08 калибра 120 мм, автомат заряжания, импульсно-доплеровский радар и подвеску с шестью опорными катками. Дополнительные характеристики включают в себя систему активной защиты Hard-Kill (APS), систему радиоэлектронной борьбы с БЛА, композитную навесную броню, 12,7-мм дистанционно-управляемую систему вооружения (RCWS), улучшенную реактивную броню и т.д. Производство 820 ОБТ K2PL для ВС Республики Польша планируется начать в 2026 году.

Напомним, что Министерство обороны Словакии рассматривает возможность закупки более 100 ОБТ для формирования и оснащения двух новых танковых батальонов в составе Сухопутных войск.

На текущий момент ВС Словакии имеют 45 танков в составе 14-го танкового батальона 2-й механизированной бригады Сухопутных войск. Тридцать из них представляют собой Т-72 советского производства. В последние годы Минобороны рассматривало возможность реализации программы их модернизации, но от проекта в итоге было решено отказаться.

Кроме того, в состав 14-го батальона входят 15 ОБТ "Леопард-2A4", поставленных Словакии властями Германии в обмен на передачу военной техники Украине. Перед поставкой они прошли ремонт на предприятии немецкой компании Rheinmetall.

Министерство обороны Словакии планирует сформировать два новых танковых батальона, в состав каждого из которых войдут 52 новых основных боевых танка. Тип ОБТ пока не определен. Министерство рассматривает несколько предложений. Польский вариант является одним из них.

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K2
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ORKAN
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Rosomak КТО
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