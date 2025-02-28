Войти
Военное обозрение

Похож на «Куб-2»: ВС РФ в Сумской области начали применять неизвестный ранее дрон-камикадзе

398
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российский ВПК продолжает развивать направление беспилотных систем, снабжая армию различными типами БПЛА. Ещё совсем недавно противник «жаловался», что ему трудно бороться с новыми российскими дронами на оптоволокне. Теперь, судя по всему, у ВСУ появилась ещё одна «головная боль».

Так, согласно информации от российских околовоенных пабликов, ВС РФ в Сумской области начали применять неизвестный ранее дрон-камикадзе. Снимки с обломками беспилотника ранее распространили ставленники киевского режима в регионе.

Ссылаясь на эти фотографии, российские военкоры пишут, что по ряду внешних признаков аппарат напоминает недавно представленный нашими разработчиками «Куб-2» или иранский Meraj-521. Между тем, это новый аппарат, который ранее не был замечен на линии боевого соприкосновения.

Таким образом, ВС РФ в Сумской области начали применять неизвестный ранее дрон-камикадзе.

Сами украинские источники пишут, что беспилотник оснащён кумулятивной осколочно-фугасной зажигательной боевой частью. В качестве силовой установки используется электродвигатель, а примерная дальность поражения дрона составляет 40-60 км.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В то же время, немаловажна и ещё одна деталь, озвученная ставленниками киевского режима. В опубликованных сообщениях говорится, что в БПЛА используются серийные электронные компоненты, произведенные в РФ. Из этого следует, что новое изделие, скорее всего, уже пошло в массовое производство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:04
  • 7752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.02 05:33
  • 487
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 23:58
  • 2
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 22:40
  • 2
«Ростех» модернизировал «Оберег»
  • 27.02 17:58
  • 1
В США оценили российскую «Воблу»
  • 27.02 13:54
  • 0
Либерал не продается, либерал покупается
  • 27.02 13:26
  • 1
«Раньше оснащался российской техникой»: Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
  • 27.02 13:13
  • 2
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"