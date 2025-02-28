Источник изображения: topwar.ru

Российский ВПК продолжает развивать направление беспилотных систем, снабжая армию различными типами БПЛА. Ещё совсем недавно противник «жаловался», что ему трудно бороться с новыми российскими дронами на оптоволокне. Теперь, судя по всему, у ВСУ появилась ещё одна «головная боль».

Так, согласно информации от российских околовоенных пабликов, ВС РФ в Сумской области начали применять неизвестный ранее дрон-камикадзе. Снимки с обломками беспилотника ранее распространили ставленники киевского режима в регионе.

Ссылаясь на эти фотографии, российские военкоры пишут, что по ряду внешних признаков аппарат напоминает недавно представленный нашими разработчиками «Куб-2» или иранский Meraj-521. Между тем, это новый аппарат, который ранее не был замечен на линии боевого соприкосновения.

Таким образом, ВС РФ в Сумской области начали применять неизвестный ранее дрон-камикадзе.

Сами украинские источники пишут, что беспилотник оснащён кумулятивной осколочно-фугасной зажигательной боевой частью. В качестве силовой установки используется электродвигатель, а примерная дальность поражения дрона составляет 40-60 км.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В то же время, немаловажна и ещё одна деталь, озвученная ставленниками киевского режима. В опубликованных сообщениях говорится, что в БПЛА используются серийные электронные компоненты, произведенные в РФ. Из этого следует, что новое изделие, скорее всего, уже пошло в массовое производство.