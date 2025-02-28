На Уралвагонзаводе ведется масштабное техперевооружение

ЦАМТО, 27 февраля. На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех) с 2022 года введено в эксплуатацию порядка 500 ед. нового оборудования для изготовления спецтехники, подвижного состава и другой продукции под маркой УВЗ.

В различных подразделениях внедрено сварочное, грузоподъемное, кузнечно-прессовое оборудование, современные универсальные станки и обрабатывающие центры. Большую долю составляет спецоборудование, которое, как правило, изготавливается по чертежам конструкторов УВЗ. Эти уникальные стенды, приспособления и оснастка помогают оптимизировать различные процессы.

Одним из самых показательных в плане техперевооружения стал термический цех. Внедрение нового оборудования проходило здесь без остановки производства. В цехе начинается закладка продукции: лист металла приходит с металлобазы, проходит термообработку, производится вырезка, далее он подается в другие цехи на механическую обработку.

В цехе, в частности, заменены 11 термических печей. Они полностью из отечественных комплектующих, начиная от огнеупорных материалов и горелок, заканчивая компьютерным управлением. Новые печи оснащены удобным программным обеспечением и понятным управлением, просты в обслуживании и ремонте.

Для обеспечения работы печей установлены две новые загрузочные машины. Также в эксплуатацию введены две широкопортальные газорезательные машины и гидравлические прессы: один – для горячей штамповки, два – для холодной правки и пресс для испытаний. Появились пять единиц подъемно-транспортного оборудования, что потребовало обновления производственного здания – была проведена масштабная реконструкция с полной заменой кровли цеха.

"Программы техперевооружения, модернизации и реконструкции на Уралвагонзаводе реализуются с привлечением средств предприятия и федерального бюджета. Это позволяет планировать программы на долгосрочную перспективу и, соответственно, готовить производственные подразделения к выпуску продукции в объемах, определяемых рынком", – отметил главный инженер Уралвагонзавода Павел Слободяник.

Как сообщил, в свою очередь, заместитель начальника по подготовке производства термического цеха, "все новое оборудование в нашем цехе – отечественное. Его отличает прекрасное качество и высокий уровень исполнения. С появлением нового оборудования повысилась производительность, улучшились условия труда рабочих. Современные краны с мягким ходом имеют герметичные кабины, оснащенные климат-контролем и кондиционером. Новые прессы обеспечивают быструю смену оснастки, регулировку параметров во время штамповки, перехода от одной детали к другой".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".