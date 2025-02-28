Войти
ЦАМТО

Владимир Путин: Россия обеспечит ССО новейшим оружием, средствами связи и РЭБ

376
0
0
"Показываете примеры героизма и отваги". Поздравление Путина с Днем Сил специальных операций
"Показываете примеры героизма и отваги". Поздравление Путина с Днем Сил специальных операций.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 27 февраля. Россия продолжит последовательно и планомерно развивать Силы специальных операций, обеспечивать их новейшим вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности подразделений ССО, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", – сказал В.Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций.

"Будем делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России", – подчеркнул В.Путин.

По его словам, "объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии российской армии, значительно повысило боеспособность Вооруженных сил, позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны для защиты наших граждан и суверенитета России".

"В 2014 году солдаты и офицеры Сил специальных операций без промедления пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя. Сегодня ваш боевой опыт, выучка и технический арсенал помогают в решении задач специальной военной операции", – сказал В.Путин в видеообращении.

Президент отметил, что личный состав Сил специальных операций действует смело и решительно на всех участках боевой работы.

День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:04
  • 7752
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.02 05:33
  • 487
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 23:58
  • 2
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 22:40
  • 2
«Ростех» модернизировал «Оберег»
  • 27.02 17:58
  • 1
В США оценили российскую «Воблу»
  • 27.02 13:54
  • 0
Либерал не продается, либерал покупается
  • 27.02 13:26
  • 1
«Раньше оснащался российской техникой»: Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
  • 27.02 13:13
  • 2
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"