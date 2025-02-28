Владимир Путин: Россия обеспечит ССО новейшим оружием, средствами связи и РЭБ

ЦАМТО, 27 февраля. Россия продолжит последовательно и планомерно развивать Силы специальных операций, обеспечивать их новейшим вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности подразделений ССО, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", – сказал В.Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций.

"Будем делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России", – подчеркнул В.Путин.

По его словам, "объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии российской армии, значительно повысило боеспособность Вооруженных сил, позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны для защиты наших граждан и суверенитета России".

"В 2014 году солдаты и офицеры Сил специальных операций без промедления пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя. Сегодня ваш боевой опыт, выучка и технический арсенал помогают в решении задач специальной военной операции", – сказал В.Путин в видеообращении.

Президент отметил, что личный состав Сил специальных операций действует смело и решительно на всех участках боевой работы.

День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля.