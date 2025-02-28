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ЦАМТО

Верховный суд США разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

ЦАМТО, 27 февраля. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа пока не продолжать выплаты по программам иностранной помощи.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Associated Press.

"Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу", – говорится в сообщении.

В середине февраля федеральный судья обязал администрацию Трампа возобновить выплаты по замороженной иностранной помощи. Как отметил суд по округу Колумбия, заявленная цель новой администрации состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности, однако "ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ".

Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, заявив, что та не выполнила прошлое постановление о разморозке.

Д.Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития, чтобы оценить соответствие этих программ внешней политике США. Решение обжаловали в суде.

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Колумбия
США
Персоны
Трамп Дональд
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