Asharq Al-Awsat: главный проигравший в конфликте на Украине — это Европа

Главный проигравший на Украине — это Европа, пишет Asharq Al-Awsat. Россия преодолела все трудности и побеждает на поле боя. США считают конфликт пустой тратой времени и ресурсов. А вот смогут ли европейские страны залечить все раны, нанесенные разрывом отношений с Россией, неизвестно, отмечает автор статьи.

Эмиль Амин

С момента начала специальной военной операции России на Украине прошло уже три года. И перед всеми встает волнующий и одновременно опасный вопрос: кто больший проигравший в этом абсурдном конфликте – Украина или Европа?

Конечно, нельзя отрицать, что Россия подверглась жесткой экономической блокаде, как со стороны США, так и со стороны стран ЕС. Тем не менее, ей удалось преодолеть финансовые трудности и не потерпеть военное поражение. Достаточно вспомнить опасения американских аналитических центров по поводу возможности перерастания этого кризиса в ядерный конфликт, чтобы понять, что Россия не может и не будет побеждена.

Другими словами, Россия находится в совершенно другой ситуации, нежели Украина и страны ЕС, и, возможно, худшее еще впереди.

Нет ничего странного в том, что американский прагматичный менталитет проявляется сегодня в администрации президента Дональда Трампа, который считает произошедшее пустой тратой времени и ресурсов.

Команда Трампа поняла то, что упорно игнорировала демократическая администрация бывшего президента США Джо Байдена. Попытки насильственной интеграции Украины в НАТО достаточно для того, чтобы спровоцировать "русского медведя". Россия пожертвовала 25 миллионами человек во Второй мировой войне. Она никогда не позволит никому приблизиться к своим границам и угрожать суверенитету страны.

Президент России Владимир Путин считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Он ясно дал понять, что история не повторится, и что он не допустит дестабилизации ситуации в стране ни сейчас, ни в будущем.

Украина, без сомнения, выглядит крупнейшим проигравшим, особенно после того, как администрация Трампа потребовала, чтобы Зеленский исчез с ее глаз долой. Трамп назвал его диктатором и нелегитимным президентом. Помимо прочего, Зеленского все чаще призывают покинуть Украину.

Только ли администрация Байдена стремилась расширить порочный круг мести Путину?

Многие европейские страны несут большую долю вины в этой грубой ошибке. Европа упустила шанс углубить отношения с Россией. Германия при канцлере Ангеле Меркель была близка к новому этапу необычного сотрудничества, особенно в сфере энергетики, но все рухнуло в одночастье. Тут стоит отметить, что заявления некоторых российских военнослужащих, прозвучавших в ответ на попытки Германии нанести удар по Крымскому мосту, создали впечатление, что русские снова идут на Берлин. И они могли бы с легкостью это сделать, если бы захотели.

Украина утратила внутреннюю стабильность и открыла историко-географическую рану, которую, скорее всего, будет залечивать президент Трамп с помощью своей силы и влияния. Но она вновь откроется, уже при другой американской администрации, которая может увидеть в Путине – или его преемнике – "Великого Сатану".

В будущем Европа столкнется с возрождением призраков российско-украинского конфликта. В свое время Шарль де Голль рассматривал евразийские территории как единое географическое пространство, идущее по пути развития, а не уничтожения.

За последние три года Европа потеряла много рационально мыслящих избирателей, особенно среди социалистических течений, которые понимали, что такое уважение к русским. Вместо этого произошел рост правых течений. Партия "Альтернатива для Германии" стала второй по значимости политической силой в стране. Партия пока не встала у руля, но это может произойти в ближайшем будущем.

Что касается Киева, то очевидно, что президент Трамп стремится к заключению крупной сделки, которая компенсирует его стране миллиарды, потраченные на Украину.

Со своей стороны, европейские страны, отказавшись от укрепления отношений с Путиным, оказались перед необходимостью отчислять не менее 5% от ВВП на военные нужды, как того требует президент Дональд Трамп.

В войне и победитель, и побежденный являются проигравшими. Потери Путина вскоре будут компенсированы, а Киев и Брюссель неизбежно прочувствуют на себе горечь поражения.