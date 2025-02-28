Рушит ли Трамп западный альянс? Не факт (The Indian Express, Индия)

Indian Express: радикальная политика Трампа не разрушит его союз с Европой

Несмотря на спекуляции на тему отказа США от сотрудничества с ЕС, говорить о разрыве между Вашингтоном и Брюсселя нельзя, пишет Indian Express. Трамп, считает автор статьи, лишь переформатирует этот союз — поддерживая ввод европейских миротворцев на Украину и налаживая контакты с правыми политиками вроде Орбана и Мелони.

Сторонники Дональда Трампа утверждают, что уход с Украины и разморозка отношений с Россией позволят США сосредоточиться на противостоянии Китаю. Но похоже, что в переменчивом и неопределенном мире трансатлантический альянс лишь преображается в некую новую версию самого себя.

На этой неделе в ООН и на Украине прошли памятные мероприятия, посвященные третьей годовщине начала вооруженного конфликта на территории страны. При этом США дважды проголосовали вместе с Россией по резолюциям в ООН — примечательный поворот событий и серьезный сдвиг со стороны администрации Трампа. Первая резолюция за авторством Европейского союза осудила Россию и поддержала территориальную целостность Украины в Генеральной Ассамблее ООН. Вторая — подготовленная США и представленная уже в Совет Безопасности ООН — призывала к скорейшему прекращению конфликта, но без явной критики в адрес России.

Президент Франции Эммануэль Макрон специально посетил Белый дом, чтобы убедить президента Дональда Трампа поддержать позицию Европы и самой Украины — но тщетно. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпримет аналогичные усилия 27 февраля. Примечательно, что Великобритания и Франция попытались внести поправки в формулировку резолюции в Совете Безопасности, но их отклонили. Около 65 государств воздержались от голосования в ГА ООН, включая Индию и Китай, 93 проголосовали "за", а еще 17 государств, включая Россию и США, выступили против. ГА ООН также приняла резолюцию США, но лишь после того, как в ее текст внесли более четкие формулировки в поддержку Украины. Великобритания, Франция, Дания, Греция и Словения, наоборот, воздержались при голосовании по резолюции США в Совете Безопасности.

Лидеры Старого света в своем нынешнем составе считают, что Вашингтон разочаровался в идее единой Европы и осознанно подрывает устои трансатлантического альянса с ней, а также добивается благосклонности России и ставит под сомнение давние обязательства США в области безопасности. Однако необходимо понимать — и четкий намек на это прозвучал в речи Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции несколько дней назад — что, по мнению администрации Трампа, страны ЕС так и не прислушались должным образом к популистским страхам избирателей. Более 75 лет трансатлантические отношения между Европой и США — при поддержке НАТО и различных механизмов диалога — зиждились на диалоге, либерализме и открытости с обеих сторон. Избрание Дональда Трампа дало импульс европейским крайне правым, чей подход одобряет администрация США. Европейское же руководство считает это "ревизионизмом".

Законодательные и налогово-бюджетные ограничения ЕС и его озабоченность внутренними вопросами, включая свободу слова в отдельных странах, не нашли поддержки у сторонников "Великой Америки". Администрация Трампа тяготеет к тем политическим партиям и деятелям в Европе, которые противятся надзору ЕС в энергетике, миграции, цифровых технологиях и обороне. Неудивительно, что такие лидеры, как Виктор Орбан в Венгрии, Джорджа Мелони в Италии, Алиса Вайдель в Германии и Эрик Земмур во Франции обрели в лице президента Трампа могущественного покровителя. Многие в лагере "Великой Америки" посулили крайне правым весомую поддержку. В результате мы можем получить ряд взаимовыгодных соглашений, а будущее многих проектов ЕС вроде "зеленой" энергетики или закона о цифровых услугах, наоборот, может оказаться под вопросом.

Объясняя действия и заявления Трампа по Украине, официальные лица США уверяют, что его главная и, по сути, единственная цель — это положить конец затянувшемуся конфликту, который сам он считает делом рук администрации Байдена. Если его не прекратить, он рискует вылиться в новую мировую войну. Стармер, Макрон, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и ряд других европейских лидеров намерены поддерживать Украину дальше — то есть подбрасывать дрова в топку боевых действий. Однако для этого им придется внести собственный вклад по части военной техники, боеприпасов, новых вооружений и финансов — а без поддержки США это непосильная ноша для Европы. Поэтому последней предстоит определиться с будущим курсом, принимая в расчет суровые реалии. Сам Трамп еще не очертил контуры урегулирования. Если он не намерен посылать на Украину американские войска, придется согласиться, чтобы миротворческий контингент отправила Европа. К слову, некоторые это уже предлагали — например, Великобритания. И по словам Трампа, для России такой вариант приемлем.

Таким образом, президент Трамп взял на себя роль миротворца, не заботясь ни об отношениях, ни об издержках, ни о потрепанных западных альянсах. Это серьезный сбой во внешней политике США. Апологеты Трампа считает стремительную разморозку отношений с Россией первым шагом к тому, чтобы "отцепить" Москву от Китая и Ирана, — по их словам, это подорвет цель Пекина по смещению США с позиции господствующей мировой державы.

В этом смысле показательными стали замечания министра обороны Питера Хегсета после встречи с членами НАТО в Брюсселе несколькими днями ранее: если США уйдут из Европы и предоставят оборону континента самим европейцам, это послужит толчком к тому, чтобы Вашингтон переключился на Азиатско-Тихоокеанский регион. Несколько дней спустя госсекретарь Марко Рубио опубликовал совместное заявление с японскими и южнокорейскими коллегами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и назвав их "неотъемлемым элементом безопасности и процветания международного сообщества". Какова же вероятность того, что администрация США попытается избавиться от "украинской" графы расходов, переложив заботу о ней на плечи Европы, чтобы упрочить собственную позицию в отношении Китая?

Хотя многие считают новую политику Вашингтона при Трампе угрозой международным институтам и коллективной безопасности на основе равенства, а также полным пренебрежением к принципам государственного суверенитета, на данный момент особого сопротивления ей не наблюдается. Похоже, что в переменчивом и неопределенном мире трансатлантический альянс также преображается —в некую новую версию самого себя.

Анил Вадхва — бывший секретарь Министерства иностранных дел Индии, служил послом в Италии, Польше, Литве, Сан-Марино, Омане и Таиланде. В настоящее время он почетный член Международного фонда Вивекананды.