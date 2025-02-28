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ЦАМТО

СВ Великобритании получили новую партию вертолетов AH-64E "Апач"

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Источник изображения: Фото: ukdefencejournal.org.uk

ЦАМТО, 27 февраля. Командование СВ Великобритании приняло три новых ударных вертолета AH-64E "Апач", что приблизило флот данных машин к достижению полной готовности к боевому применению.

По информации UK Defence Journal, из США в Великобританию воздушным транспортом были доставлены 45-й, 46-й и 47-й из 50 заказанных вертолетов AH-64E. Ожидается, что флот "Апач" СВ Великобритании будет полностью боеготовым в ближайшие месяцы.

AH-64E представляет собой двухдвигательный вертолет с тандемным размещением экипажа. Он может применяться в любое время суток и сложных метеоусловиях. Машина предназначена для поиска и поражения средств ПВО, танков и бронетехники противника.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по модернизации 50 состоящих на вооружении ударных вертолетов WAH-64 Mk.1 к версии AH-64E "Апач Гардиан", а также поставку связанных с контрактом оборудования стоимостью до 3 млрд. долл.

В июле 2016 года МО Великобритании заключило соглашение стоимостью 2,3 млрд. долл. на поставку 50 вертолетов AH-64E "Апач". В отличие от состоящих на вооружении "Апач", собранных на предприятии AgustaWestland в Йовиле, новые вертолеты производятся в США. МО Великобритании сэкономит средства за счет переноса ряда систем с имеющихся вертолетов на новые, включая модернизированную систему обнаружения и целеуказания / систему ночного видения M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor) и РЛС "Лонгбоу".

В мае 2017 года МО США заключило с компанией Boeing первое соглашение стоимостью 488,076 млн. долл. на восстановление и модернизацию 38 вертолетов WAH-64D ВС Великобритании к версии AH-64E "Апач Гардиан", поставку трех тренажеров и связанных запчастей. Поставка еще 12 вертолетов осуществляется в рамках объявленного Boeing 26 декабря 2019 года контракта на модернизацию 47 AH-64E для трех зарубежных заказчиков (Великобритания, ОАЭ и Нидерланды).

Первая пара новых AH-64E "Апач" была поставлена на авиабазу "Уоттишем" в ноябре 2020 года. AH-64E достигли начальной готовности к боевому применению в мае 2023 года. Поставку всех машин планировалось завершить в 2024 году, но из-за проблем с логистикой сроки были продлены еще на год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
ОАЭ
США
Продукция
AH-64
Компании
AgustaWestland
Boeing
Leonardo
Проекты
2020-й год
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