Сможет ли Европа противостоять Путину самостоятельно? (The Economist, Великобритания)

Economist: Европа не сможет защитить себя без помощи США

Архитектура безопасности, при которой Старый Свет полагался на Америку, рушится, пишет Economist. Чтобы защитить себя без помощи США, Европе нужно сформировать десятки бригад, в том числе с бронетехникой, замещающих 300 тысяч американских военных — но при всем желании она не сможет этого сделать.

Независимая армия, ВВС и атомное оружие могут достаться дорогой ценой.

Через несколько часов после победы своей партии на общенациональных выборах Фридрих Мерц, предполагаемый следующий лидер Германии, выступил на национальном телевидении с заявлением, произведшим эффект разорвавшейся бомбы. Дональду Трампу “не слишком интересна судьба Европы”,— заявил он немцам; приоритет Мерца — “шаг за шагом... добиться независимости от США”. Это не какая-то далекая цель. Он не уверен, будет ли НАТО по-прежнему существовать “в своем нынешнем виде” в июне, во время планируемой встречи лидеров в Нидерландах, “или нам стоит гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал”.

Если кто-то и заподозрил господина Мерца в паникерстве, то тому пришлось быстро распрощаться с иллюзиями. 24 февраля Америка, наряду с Россией и Северной Кореей, проголосовала против резолюции ООН, предложенной ее европейскими союзниками, в которой Россия обвинялась конфликте на Украине. Затем она при поддержке России и Китая протолкнула в Совете Безопасности свою собственную резолюцию, в которой содержался призыв к “скорейшему прекращению” конфликта, но без повторения предыдущих призывов о поддержке территориальной целостности Украины.

Мерц — не единственный ярый трансатлантист, который заигрывает с радикальными идеями относительно будущего НАТО перед валом трамповских нападок на альянс, который поддерживал мир в Европе на протяжении почти восьми десятилетий. “Архитектура безопасности, на которую Европа опиралась на протяжении многих поколений, исчезла и не вернется, — пишет Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, в эссе для The Economist. — Европа должна смириться с тем, что мы не только экзистенциально уязвимы, но и, судя по всему, одиноки”.

Правда, пока Европа станет достаточно обороноспособной, чтобы быть в состоянии защитить себя самой без американской помощи, может минуть десятилетие. Для понимания европейских трудностей стоит начать с обсуждения ситуации на Украине. В настоящее время европейские страны обсуждают перспективу военного присутствия на Украине для обеспечения выполнения любого будущего мирного соглашения. Переговоры, которые ведут Франция и Великобритания, предусматривают отправку относительно скромных сил, возможно, всего в несколько десятков тысяч военнослужащих. По словам западного чиновника, они будут развернуты не на востоке, на линии фронта, а в украинских городах, портах, атомных электростанциях и других критически важных объектах инфраструктуры страны.

Однако в любом варианте такого развертывания ясно видны три серьезных недостатка. Один из них заключается в сильном растягивании сил европейских стран. На Украине насчитывается около 230 российских и украинских бригад, хотя большинство из них недостаточно укомплектованы: в свою очередь многим европейским странам будет трудно создать по одной боеспособной бригаде на каждую страну. Во-вторых, это создало бы серьезные бреши в обороне самой Европы. Например, развертывание британских войск на Украине, вероятно, привело бы к тому, что подразделения, которые в настоящее время выделяются в качестве сил повышенной готовности и резерва для НАТО, оказались бы заняты на Украине и тем самым исключены из любого военного планирования альянса. Прежде всего, европейцы признают, что любое развертывание потребует значительной американской поддержки не только в виде конкретных “вспомогательных средств”, таких как средства разведки и ПВО, но и в виде помощи в случае нападения России.

Тот факт, что Европе будет трудно создать независимые силы размером с дивизию для Украины, демонстрирует масштаб задачи, стоящей перед Мерцем. Выполнение существующих военных планов НАТО — при участии Америки — потребует от Европы расходов на оборону в размере 3% от ВВП, что намного превышает установленные уровни в большинстве странах. Британия сделала шаг в этом направлении 25 февраля, объявив о плане потратить 2,5% ВВП к 2027 году, но даже этого может оказаться недостаточно. Сообщается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ставит цель в 3,7%, но для того, чтобы заменить Америку, потребуется больше 4%; возможно, что и намного больше.

Заплатить за это будет достаточно сложно. Но сделать так, чтобы расходы повысили боеспособность, тоже весьма сложно, что может быть неочевидным на первый взгляд. Европе потребуется сформировать 50 новых бригад, подсчитал брюссельский аналитический центр Bruegel, многие из которых будут тяжелыми подразделениями с бронетехникой, замещающих 300 тысячамериканских военнослужащих, которые, по его оценкам, должны быть развернуты на континенте в случае войны.

Требования по личному составу стали бы запредельными, с учетом того, что европейские армии с трудом набирают достаточное количество людей даже при их нынешних размерах.

Эти цифры являются приблизительными. Предположение аналитического центра о том, что Европе потребуется 1400 танков для предотвращения прорыва России в Прибалтику, отражает традиционные предположения о планировании и, вероятно, является завышенным. В любом случае, подобные подсчеты — это только вершина айсберга. Развертывание надежных вооруженных сил требует не только боевых подразделений как таковых, но и обеспечения менее очевидными возможностями. Европа располагает впечатляющими военно-воздушными силами с большим количеством современных реактивных самолетов. Но у этих самолетов нет значительного запаса боеприпасов, способных уничтожить средства противовоздушной обороны противника или поразить удаленные цели на суше или в воздухе, объясняет Джастин Бронк из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), аналитического центра в Лондоне. Кроме того, их пилоты и экипажи проходят недостаточную подготовку. Только некоторые ВВС, например, шведские, сохранили уровень подготовки пилотов для ведения интенсивных воздушных боев. Более того, бортовые средства радиоэлектронной борьбы и разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки “почти исключительно поставляются США”, отмечает Бронк.

Еще бросается в глаза проблема с командованием, или же, иными словами, учреждениями и отдельными лицами, которые фактически координируют и возглавляют крупные военные формирования во время войны. НАТО располагает множеством штаб-квартир по всей Европе, во главе с Верховным главнокомандованием ОВС НАТО в Европе (SHAPE) в Монсе, Бельгия, которым руководит Крис Каволи, который, как и все главнокомандующие объединёнными силами в Европе (SACEUR) до него, является американцем. “Координация НАТО часто является эвфемизмом для обозначения штабных офицеров США”, — утверждает Мэтью Сэвилл, бывший сотрудник министерства обороны Великобритании, ныне работающий в RUSI.

По его словам, европейский опыт управления крупными формированиями в подавляющем большинстве сосредоточен у британских и французских офицеров — обе страны руководят двумя резервными “корпусами” SACEUR, которые представляют собой штабы очень высокого уровня, выше дивизий, — хотя Турция и Польша, обладающие большими и растущими армиями, совершенствуются. Но Британия, по его словам, вероятно, не сможет провести сложную воздушную операцию такого же масштаба и интенсивности, как воздушная война Израиля в Газе и Ливане.

“Мы все еще усваиваем уроки современной обработки данных и наведения на цель с помощью искусственного интеллекта, — предупреждает Сэвилл. — Насколько мне известно, в Европе нет ничего, что могло бы сравниться по масштабам с тем, что якобы сделали израильтяне”.

Если европейцы и будут способны создать собственные вооруженные силы и командовать ими, то следующий вопрос заключается в том, возможно ли будет обеспечить их боеприпасами. За последние три года производство артиллерии в Европе резко возросло, хотя Россия, которой помогает Северная Корея, по-прежнему лидирует. Есть также несколько передовых европейских производителей ракет: общеевропейская компания MBDA со штаб-квартирой во Франции производит одну из лучших в мире ракет класса "воздух-воздух" Meteor. Франция, Норвегия и Германия производят отличные системы противовоздушной обороны. Турция превращается в серьезного игрока в сфере ОПК.

Согласно недавнему докладу Международного института стратегических исследований (IISS), другого аналитического центра, в период с февраля 2022 по сентябрь 2024 года европейские государства НАТО закупили 52% новых систем в Европе и только 34% — в Америке, но эти 34% часто являются жизненно необходимыми. Европа нуждается в американской ракетной артиллерии, системах ПВО большой дальности и самолетах со стелс-технологией. Спрос даже на более простые виды оружия намного превышает возможности по его изготовлению, и это одна из причин, по которой европейские страны обратились к Бразилии, Израилю и Южной Корее за бронетехникой и артиллерийскими снарядами.

Уровень зависимости от Америки неодинаков по всему континенту. Например, у Британии есть уникальные связи с американскими военными, разведывательными структурами и промышленностью. Если бы Америка перекрыла доступ к спутниковым снимкам и другой геопространственной информации, такой как карты местности, последствия были бы серьезными. Возможно, главная причина, по которой Британии потребовалось согласие Америки, чтобы разрешить Украине запустить британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России в прошлом году, заключается в том, что ракеты использовали американские геопространственные данные для эффективного наведения на цель. Британии пришлось бы потратить миллиарды на покупку новых изображений, по утверждению Сэвилла, или обратиться к Франции, которая обладает собственными суверенными возможностями в этой области. С другой стороны, тесные связи Великобритании с Америкой также могут стать рычагом давления. Около 15% компонентов реактивного самолета F-35, используемого американскими и союзническими войсками, производятся в Великобритании, включая такие сложные в замене детали, как катапультируемое сиденье.

Однако даже если титанически сложная задача по созданию по-настоящему независимых обычных вооруженных сил кажется вам недостаточно сложной, то вот еще одна: на протяжении 80 лет европейские обычные вооруженные силы также находились под американским ядерным зонтиком. Если Европа в самом деле одинока, как утверждает Расмуссен (и это страх многих), то проблема не только в том, что американские войска не будут сражаться за Европу. Дело также в том, что американское ядерное оружие, как стратегическое, проникающее вглубь территории России, так и “нестратегическое”, которое Америка размещает в Европе для доставки европейскими военно-воздушными силами, также может отсутствовать.

21 февраля мистер Мерц открыто заявил об этой проблеме. “Нам нужно обсудить как с Великобританией, так и с Францией — двумя европейскими ядерными державами, — предложил он, — может ли совместное использование ядерного оружия или, по крайней мере, ядерная безопасность... распространяться и на нас”. На практике Великобритания и Франция не могут воспроизвести американский ядерный щит над Европой. Одной из проблем является относительно небольшой размер их арсеналов — около 400 боеголовок в общей сложности, по сравнению с более чем 1700 развернутыми российскими боеголовками. Американские ядерные инсайдеры скептически относятся к идее о том, что этого достаточно для сдерживания, потому что они верят, что Россия сможет ограничить ущерб для себя (и все равно, что Москвы может уже не быть), в то же время нанеся еще больший ущерб Европе. Удвоение или утроение англо-французских арсеналов, вероятно, заняло бы годы и привело бы к истощению средств, необходимых для наращивания обычных вооруженных сил; в Великобритании на сдерживание уже уходит пятая часть расходов на оборону.

Другая проблема заключается в том, что, хотя Франция располагает ядерным оружием на подводных лодках и самолетах, Британия располагает только ядерным оружием на подводных лодках, что ограничивает ее способность подавать ядерные “сигналы” в кризисных ситуациях, например, используя ядерное оружие малой мощности, поскольку это рискует раскрыть местоположение ее подводных лодок и тем самым поставить свой стратегический сдерживающий фактор под угрозу. Более того, хотя Британия может использовать свое ядерное оружие без разрешения Америки, она арендует ракеты у Америки — те, которые не находятся на борту подводных лодок, хранятся в совместном хранилище в штате Джорджия — и полагается на американское сотрудничество в отношении таких компонентов, как головная часть, в котором находится боеголовка.

Это проблемы, но они вовсе не непреодолимые. В последние месяцы среди европейских министров обороны участились непубличные разговоры о европейском ядерном сдерживании. “Дебаты в Германии проходят с невероятной скоростью, — отмечает Бруно Тертрайс, один из ведущих европейских мыслителей по ядерным вопросам. — Британцам и французам придется принять вызов”.

Ядерное сдерживание — это не просто игра чисел, пишет он, это вопрос воли. Тертрайс утверждает, что Путин может более серьезно отнестись к угрозам взаимного уничтожения, исходящим из Парижа или Лондона, чем из Вашингтона. Эти вопросы занимали европейских мыслителей на протяжении всей холодной войны; их возвращение знаменует собой новый и мрачный период для континента. “На самом деле, — заявил Мерц 24 февраля, — на часах Судного дня для Европы осталось без пяти минут полночь”.