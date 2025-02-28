Источник изображения: topwar.ru

Польские информационные ресурсы уже несколько дней активно обсуждают поставку Украине очередной партии танков Т-72М1Р и ПТ-91. По некоторым данным, это два батальона. Также говорят о танках М55, предоставленных Словенией, и о отремонтированных в Чехии Т-72, но точное количество пока неизвестно.

Вчера в восточной части Польши были замечены польские и чешские танки, перевозимые на трейлерах. Польская армия обратилась к пользователям социальных сетей с просьбой не разглашать местонахождение колонн с военной техникой. Однако, похоже, это не остановило общественность от распространения информации.

Источник изображения: topwar.ru

Также сообщалось о подготовке партии боевых машин пехоты БМП-1 и самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» к отправке, однако на данный момент нет ни официального подтверждения этой информации в СМИ, ни визуальных свидетельств.

Тем не менее, можно предположить, что эта техника также будет отправлена на Украину. Недавно в интервью польский генерал заявил, что в настоящее время польская армия тренируется только на современных боевых машинах AHS Krab и K9 Thunder, в то время как артиллерия советского производства практически не используется.

Согласно предоставленным данным, Чехия передала Украине не менее 50 танков. По имеющимся сведениям, в резерве чешской армии все еще остается несколько десятков танков Т-72М1. Словения также должна была предоставить аналогичное количество танков Т55С. Однако пока неизвестно, были ли эти танки переданы.

Польша является крупнейшим поставщиком танков в Украину. Из 800 танков, полученных киевским режимом, более 350 были переданы в дар Польшей.