Посол РФ заявил, что Греция придерживается антироссийского курса ЕС по Украине

Позиция Афин по переговорам Москвы и Вашингтона не отличается от позиции тех стран - членов Евросоюза, "которым присущи наиболее антироссийские подходы", отметил Андрей Маслов

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Конфронтационный курс в отношении России в Афинах, судя по последним заявлениям руководства Греции, сохраняется, несмотря на новые веяния из США. Об этом сообщил газете "Известия" посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

"Позиция Греции по российско-американским переговорам в контексте Украины ничем не отличается от позиции большинства стран - членов Евросоюза, причем тех государств ЕС, которым присущи наиболее антироссийские подходы", - констатировал дипломат.

Госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля заявил о необходимости наладить дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой, а также вести двусторонний диалог. По его мнению, такое взаимодействие требуется не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения проблем, связанных с безопасностью стран.