Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций

Президент РФ пообещал оснащать ССО "новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит укреплять Силы специальных операций (ССО), в том числе будет оснащать их новейшим вооружением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником.

"Последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России", - заверил глава государства в видеообращении.

Силы специальных операций Вооруженных сил РФ - это высокомобильное формирование, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории. Формирование ССО как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы, запущенной министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов. День Сил специальных операций был установлен указом президента России Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошел в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.