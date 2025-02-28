Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин 27 февраля поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником — Днем Сил специальных операций. Объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии российской армии. Значительно повысило боеспособность Вооруженных сил. Позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны, для защиты наших граждан и суверенитета России», — заявил президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что участники специальной военной операции (СВО) с честью продолжают дело участников Великой Отечественной войны, добиваясь при этом новых успехов.

Также Путин отметил, что российские военнослужащие начиная с 2014 года, когда они пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя, получали боевой опыт, который сейчас помогает им в успешном ведении СВО. Он поблагодарил военнослужащих и ветеранов за то, что они продолжают самоотверженно выполнять воинский долг.

Президент добавил, что Россия будет и дальше уделять большое внимание развитию Сил специальных операций для того, чтобы улучшить боевые возможности страны. По его словам, планируется улучшение вооружения и экипировки. Он заявил, что будут проводиться работы по увеличению мобильности и эффективности боевых частей для наиболее успешного выполнения на поле боя всех поставленных задач.

«Наш народ гордится вами, вашими подвигами, и уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед. <…> Желаю вам здоровья и новых достижений в службе. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким! С праздником вас!» — сказал Путин.

23 февраля президент РФ заявил о том, что участники специальной военной операции по защите Донбасса отважно сражаются за мир и светлое будущее жителей России. Тогда глава государства также поздравил героев РФ с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал символом уважения к ратным подвигам и памяти поколений предков, которые сражались за Родину.