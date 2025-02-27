Аргентина поддержала позицию США в отношении конфликта на Украине

В связи с этим страна воздержалась при рассмотрении антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 февраля. /ТАСС/. Аргентина воздержалась при рассмотрении антироссийской резолюции по Украине на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН 24 февраля, поскольку считает, что позиция США больше способствует достижению мира. Об этом заявил официальный представитель администрации президента южноамериканской страны Мануэль Адорни.

"Мир превыше всего. И нам показалось, что лучшим способом достичь мира, которого до сих пор не получилось добиться, несмотря на все приложенные усилия, является резолюция США, которая дает возможность попытаться добиться результата в этом направлении и положить конец страданиям множества людей", - сказал он на пресс-конференции.

Адорни сообщил, что президент Аргентины Хавьер Милей не связывался с Владимиром Зеленским, который принимал участие в его инаугурации в декабре 2023 года, после голосования в ООН. В то же время, как утверждает представитель аргентинского лидера, голос Буэнос-Айреса в ГА не означает изменения внешней политики Аргентины. "Это решение никак не влияет на отношения Аргентины с остальным миром", - сказал он. Адорни также отказался комментировать слова президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского диктатором.

Резолюции по Украине

В понедельник в ГА ООН прошло голосование по двум резолюциям, касающимся украинского кризиса. Одна из них подготовлена киевскими властями совместно с рядом европейских стран и составлена в антироссийском ключе. Вторая предложена США и написана с использованием нейтральных формулировок. Обе были приняты, однако государства ЕС внесли в американский документ формулировки против России, после чего Соединенные Штаты воздержались по вопросу принятия данной резолюции.

Позже в тот же день СБ ООН проголосовал за резолюцию США по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальном виде, Совбез отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложенные РФ изменения, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. Соединенные Штаты воздержались от голосования по всем поправкам.