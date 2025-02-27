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«Тяжпромэкспорт» планирует восстановить металлургический завод в Мьянме

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«Тяжпромэкспорт» планирует восстановить металлургический завод в Мьянме
«Тяжпромэкспорт» планирует восстановить металлургический завод в Мьянме.
Источник изображения: АО «ВО «Тяжпромэкспорт»

Для запуска комплекса в работу компания займется восстановлением кислородной станции на предприятии

Компания «Тяжпромэкспорт» Госкорпорации Ростех подписала контракт с Республикой Союз Мьянма на восстановление кислородной станции на металлургическом комплексе в Панг Пет. Ввод станции в строй обеспечит в будущем запуск предприятия в работу. Соответствующий план по возобновлению строительства завода прорабатывается с мьянманской стороной.

Завод должен обеспечить выпуск до 200 тысяч тонн чугуна в год. При этом будет применяться российская технология «Ромелт», которая позволяет эффективно перерабатывать руды с малым содержанием железа. В качестве сырья будет использоваться бедная железная руда из местного месторождения.

На сегодняшний день готовность завода оценивается российскими специалистами на уровне примерно 60%. Предприятие должны были запустить в работу еще несколько лет назад, однако его строительство было приостановлено из-за отсутствия финансирования со стороны заказчика. Теперь требуется восстановить техническую готовность комплекса.

«Контракт между „Тяжпромэкспортом“ и Предприятием тяжелой промышленности № 1 Министерства промышленности Мьянмы по восстановлению кислородной станции — важный практический шаг в реализации проекта по возобновлению строительства чугуноплавильного завода. Станция будет снабжать комплекс, работающий по инновационной российской технологии „Ромелт“, кислородом с целью увеличения температуры горения угля для выплавки чугуна. Это крупнейший проект российско-мьянманского торгово-экономического сотрудничества. При наличии необходимого объема финансирования строительство завода может быть завершено за полтора-два года», — отметил заместитель гендиректора по правовому обеспечению и международной деятельности «Тяжпромэкспорта» Сергей Копылов.

Подписание состоялось по итогам работы российской делегации в Мьянме, которая приняла 23 февраля участие в заседании V Межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мероприятие состоялось в столице Нейпьидо под сопредседательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова и министра инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.

В состав делегации России вошли представители федеральных органов власти и регионов, бизнеса, банковского сектора и институтов развития. Специалисты «Тяжпромэкспорта», в частности, обсудили с мьянманскими коллегами поэтапный план возобновления строительства металлургического комплекса в Панг Пет. Восстановление завода будет вестись как российской, так и мьянманской сторонами.

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