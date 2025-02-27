«СТАН» выпустил импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения

Пятиосевой станок VMB 800 позволяет с высокой точностью обрабатывать авиадетали сложной формы

Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех выпустил полностью отечественный пятиосевой станок VMB 800 с ЧПУ для обработки литых корпусных деталей, используемых в авиа- и вертолетостроении. Машина позволяет эффективно обрабатывать авиадетали сложной формы, для которых принципиальное значение имеет высокая точность исполнения. VMB 800 не имеет аналогов среди российского оборудования.

Обрабатывающий центр VMB оснащен высокоскоростным шпиндель-мотором и системой числового программного управления, разработанными и произведенными в России. Кроме того, на оборудование установлен безынерционный гидравлический тормоз поворотных осей отечественного изготовления. Производственная машина позволяет качественно обрабатывать такие детали, как кронштейны для выпуска интерцепторов (уменьшают подъемную силу на крыле самолета), элементы силового каркаса хвостового оперения и другие.

«Начало серийного выпуска „СТАНом“ полностью отечественного обрабатывающего центра VMB 800 — еще один уверенный шаг в развитии российской индустрии средств производства и обеспечении технологического суверенитета авиаотрасли. Он подтверждает конкурентоспособность нашего станкостроения. Техническое и технологическое исполнение станка соответствует всем строгим нормам в стратегически важных отраслях», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Ростеха Семен Якубов.

Особенности конструкции нового станка VMB 800 минимизируют вибрации при работе. Это позволяет получать детали с отменным геометрическим качеством. Станок имеет широкие диапазоны величин подач и частот вращения шпинделя, а его конструкция типа «коробка в коробке» увеличивает жесткость и виброустойчивость несущей системы.