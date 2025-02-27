Войти
Техкульт

Секретный космоплан Космических сил США Х-37В сделал селфи на фоне Земли

415
0
0

Boeing X-37B

Беспилотный космоплан компании Boeing X-37B сделал селфи-фото во время аэродинамического торможения — маневра, выполняемого при переходе с одной орбиты на другую ради экономии топлива. Сообщается также о проведении космопланом ряда «секретных экспериментов» — в частности, полетов с открытыми люками для изучения воздействия космоса на расположенные внутри материалы.

Очевидно, речь идет о космическом противостоянии с Китаем, сообщившем в сентябре прошлого года о третьем орбитальном полете многоразового космического корабля «Шэньлун». Однако Поднебесная пока в роли догоняющего. В Boeing сообщают, что Х-37В предназначен для работы на низкой орбите на высотах от 240 до 800 км над Землей. Однако селфи им было сделано на фоне Земли с высоты около 36000 км, что вполне соответствует возможностям ракеты Falcon Heavy по выведению полезной нагрузки на геостационарную орбиту. Его китайский визави космический корабль Шэньлун смог достичь высоты лишь 600 км.

Boeing X-37B

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
Проекты
Falcon РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 11:43
  • 7728
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 11:00
  • 484
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 09:48
  • 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:16
  • 1
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"
  • 27.02 02:45
  • 1
Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи
  • 26.02 18:14
  • 2
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 18:10
  • 3
Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon
  • 26.02 18:08
  • 3
Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты