Секретный космоплан Космических сил США Х-37В сделал селфи на фоне Земли

Boeing X-37B

Беспилотный космоплан компании Boeing X-37B сделал селфи-фото во время аэродинамического торможения — маневра, выполняемого при переходе с одной орбиты на другую ради экономии топлива. Сообщается также о проведении космопланом ряда «секретных экспериментов» — в частности, полетов с открытыми люками для изучения воздействия космоса на расположенные внутри материалы.

Очевидно, речь идет о космическом противостоянии с Китаем, сообщившем в сентябре прошлого года о третьем орбитальном полете многоразового космического корабля «Шэньлун». Однако Поднебесная пока в роли догоняющего. В Boeing сообщают, что Х-37В предназначен для работы на низкой орбите на высотах от 240 до 800 км над Землей. Однако селфи им было сделано на фоне Земли с высоты около 36000 км, что вполне соответствует возможностям ракеты Falcon Heavy по выведению полезной нагрузки на геостационарную орбиту. Его китайский визави космический корабль Шэньлун смог достичь высоты лишь 600 км.

Boeing X-37B

Александр Агеев