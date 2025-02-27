В Челябинске создали ракету с наведением через видеокамеру

Ракета с видеокамерой

Челябинские специалисты создали компактную ракету, способную в самостоятельном режиме ориентироваться в воздухе и точно определять установленную цель с помощью бортовой видеокамеры. Отмечается, что она имеет вес, в два раза меньший, чем боеприпасы для ЗРК «Игла».

Как уточняют разработчики, такая ракета имеет головку самонаведения, которая за счет наличия видеокамеры и применения алгоритмов ИИ с машинным зрением, идет к цели, сохраняя полное радиомолчание. Причем рули на ее корпусе позволяют приближаться к цели на самых низких высотах, огибая природные и искусственные преграды.

В Челябинске создали ракету с видеокамерой

Для запуска новой ракеты с предварительным нацеливанием на дрон или какой-либо объект подойдут стационарные наземные установки, переносные тубусы и авиационные носители. По утверждению автора проекта Александра Родикова, аналогов во всем мире не существует, хотя во многих странах работают над подобными решениями.

В Челябинске создали ракету с видеокамерой

Разработка была показана в рамках II форума «Патриоты Урала», прошедшего 20 февраля на площадке в Миассе. Там же общественности были продемонстрированы различные модели беспилотников, включая грузовые, новейшие системы РЭБ, комплексы управления и другие новинки гражданского, а также военного назначения.

Макс Антонов