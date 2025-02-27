Испания подготовила более 7 тыс. украинских солдат

Курсы, организованные для военных, "весьма разнообразны: от базового курса подготовки новобранцев" до "более специализированных, таких как непосредственная поддержка с воздуха", отметили в Генштабе королевства

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Испании с 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе Генштаба королевства.

По его информации, "миссия Евросоюза по военной помощи Украине в Испании с ноября 2022 года подготовила более 7 тыс. украинских солдат". Уточняется, что курсы, организованные для военных, "весьма разнообразны: от базового курса подготовки новобранцев" до "более специализированных, таких как непосредственная поддержка с воздуха".

Как добавили в Генштабе, в конце 2024 года впервые началось обучение украинских военнослужащих международному гуманитарному праву.