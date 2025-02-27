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Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)

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Кир Стармер в бытность лидером лейбористской партии посетил 21 декабря 2023 года оперативную базу НАТО в Эстонии недалеко от границы с Россией
Кир Стармер в бытность лидером лейбористской партии посетил 21 декабря 2023 года оперативную базу НАТО в Эстонии недалеко от границы с Россией.
Источник изображения: © Getty Images / Stefan Rousseau - PA Images

Премьер Британии Стармер заявил, что стране угрожает российская "агрессия"

В откровенно пропагандистской статье в Daily Mail британский премьер Стармер заявил, что стране угрожает "путинская агрессия". Это возмутило читателей. "Путин беспокоит меня куда меньше, чем наше руководство, которое высасывает из нас все соки" – одна из типичных реплик.

В первую же неделю на посту премьер-министра я отправился в Вашингтон на саммит, посвященный 75-летию альянса НАТО. Мой посыл был прост. Правительство под моим руководством всегда будет ставить превыше всего безопасность нашей страны.

Я размышлял об этом последние несколько недель. Великобритания вступила в новую эру национальной безопасности. Новую эру глобальной незащищенности, ознаменованную жестоким, полномасштабным вторжением Владимира Путина на Украину.

Из моей молодости я помню, как рухнула Берлинская стена. Тогда казалось, что весь континент сплотился вокруг ценностей свободы и демократии. Если бы мне тогда сказали, что однажды мы снова увидим в европейских городах российские танки, я бы ни за что не поверил.

Но именно это произошло три года назад. Мир сделался намного опаснее. Россия, Северная Корея, Иран — нам противостоят враги, которые охотно потушили бы свет демократии, представься им такая возможность. И они все охотнее сотрудничают, угрожая нашим интересам.

Наступил решающий момент. Путинская агрессия выходит далеко за пределы Украины. Она угрожает нам здесь, у нас дома. В конце концов всего семь лет назад он устроил химическую атаку в Солсбери, в самом сердце Средней Англии. Российские шпионские корабли угрожают нашим водам. Самолеты вторгаются в наше воздушное пространство. А кибератаки на Национальную систему здравоохранения угрожают нашим жизням.

Нам не спрятаться от этой угрозы. Я знаю, что трудящиеся уже ощутили косвенные последствия российских зверств через растущие счета и общую дороговизну. Но если мы не отстоим Украину и не дадим посягательствам Путина должный отпор, Европа станет еще менее стабильной. И мы пострадаем еще больше.

Кроме того, как показывает наша история, тираны вроде Путина понимают только силу. И именно так мы должны встретить испытание новой эпохи — силой.

Все начинается с наших союзов. Я не верю, как утверждают некоторые, что Великобритании придется делать выбор между Европой и Америкой. В вопросах национальной безопасности США — наш самый важный союзник. Отказ от этих отношений противоречит самой нашей истории и основополагающим национальным интересам.

Однако президент Трамп прав в том, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Великобритания должна сыграть в этом ведущую роль. Поэтому сегодня я объявляю о крупнейшем увеличении расходов на оборону со времен окончания холодной войны.

Мы выполним свое обещание и доведем военные расходы до 2,5% ВВП к концу срока полномочий действующего парламента. Но в свете серьезных угроз, с которыми мы столкнулись, мы теперь достигнем этой цели раньше — в 2027 году.

Более того, учитывая всю серьезность положения, суровая правда заключается в том, что мы должны пойти еще дальше. Взять на себя бóльшую ответственность за нашу безопасность — задача не из не краткосрочных. Это вопрос целого поколения. Поэтому, в зависимости от экономических условий, мы поставим четкую цель увеличить расходы на оборону до 3% ВВП при следующем парламенте.

Но это еще и возможность. Увеличенные расходы на оборону ускорят рост экономики и повысят уровень жизни в каждом регионе — а это и есть определяющая миссия нашего "Плана перемен". По сути, она обещает промышленное возрождение. Первым испытанием нашей оборонной политики всегда была и будет безопасность страны. Но вторым теперь становится экономическая безопасность трудящихся.

Нам нужны университеты, которые внесут свою лепту в оборонные исследования. Стабильные закупки для усиления каналов поставок. Расходы на оборону, которые будут создавать рабочие места для британцев, подпитывать рост британской экономики, а также развивать британское ноу-хау и инновации. Короче говоря, национальная безопасность теперь должна стать поистине всенародной задачей. Мы позаботимся о том, чтобы этого добиться.

Профинансировать это удастся лишь за счет реального выбора. Как всегда, тори утверждают, что у них якобы имелся план повысить расходы на оборону, но их цифры попросту не сходятся. Да, они хотели потратить деньги. Но они не были готовы принимать необходимые решения.

А наше правительство готово. Мы профинансируем более высокие военные расходы, сократив бюджет на зарубежное развитие с 0,5% национального дохода до 0,3%.

Я объявляю об этом с тяжелым сердцем. Великобритания привыкла гордиться своей давней традицией служить силой добра в мире. Мы продолжим играть свою роль там, где мы будем наиболее эффективны — например, в Судане, на Украине и Газе, где бушует война.

Но реальность нашей опасной новой эпохи такова, что теперь в приоритете должна быть жесткая сила. На первом месте всегда должна быть национальная безопасность.

Я обещал это стране в ходе предвыборной кампании. Об этом я скажу президенту Трампу позже на этой неделе. И именно это я делаю сегодня, чтобы сделать Британию безопасной дома и сильной за рубежом.

Мы встретим тиранию и насилие решимостью и силой.

Комментарии читателей:

AngryRageAtInjustice

Народ зол, потому что наша страна превращается в Ближний Восток. Если это продолжится, нам не о чем будет заботиться и нечего защищать. А правительство только и знай уничтожать нашу культуру и подрывать наш образ жизни.

chris

Безработица растет, инфляция разгоняется, кредиты выходят из-под контроля и рано или поздно фунт снова начнет падать. Эта волна патриотизма и новый упор на оборону — всего лишь показуха.

GlossyPhoto

Значит ли это, что мы начнем бороться с нелегалами на надувных лодках? Потому что именно они главная угроза национальной безопасности. Иначе это все лишь болтовня и распил бабла.

Iqbal Ahmedi

Британия снова предлагает свои жизни и национальное достояние, не получая ничего серьезного взамен. Это как война с террором при Блэре, только по новой.

Kendarbyshire

Пустили целую армию чужаков, а теперь читают нам мораль про безопасность. Какая возмутительная глухота!

J-Jam

Что меня действительно пугает, так это то, что такие элементарные вещи, как отопление, электричество, вода и, конечно, еда и другие повседневные товары постоянно дорожают. Каждый месяц мы платим больше не просто за то же самое, а зачастую за гораздо меньшее. И нет, я не поклонник Путина, но он беспокоит меня куда меньше, чем наше собственное руководство, которое, как по мне, высасывает из нас все соки досуха.

bill

Угроза не в Путине, а в миллионах преступников и ненавистников Британии, которых мы сами же впустили безо всякой проверки. Теперь они тут обосновались и плетут заговоры

RadioYogurtRover

И вот нас лечит тот самый кретин, который урезал нашу армию, пустил на металлолом военные корабли и заполонил страну нелегалами.

ItsAllNonsense

Типичная стармеровская брехня: Россия Британии не угрожает.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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1 комментарий
№1
27.02.2025 06:49
Цитата
В откровенно пропагандистской статье в Daily Mail британский премьер Стармер заявил, что стране угрожает "путинская агрессия". Это возмутило читателей. "Путин беспокоит меня куда меньше, чем наше руководство, которое высасывает из нас все соки" – одна из типичных реплик.
Напомнило:
Цитата
Клим Жуков: когда мы говорим «народ» и «страна», я третий раз повторяю, это понятие классовое, и когда вам представитель правящего класса говорит про «наших врачей», «нашу интеллигенцию», он говорит про тех, кто его лично обслуживает, это его интеллигенция, его врачи, это не совсем то, что будет обслуживать вас. Это не ваши врачи, не ваша – это их интеллигенция, их врачи, их учителя, их страна – у них есть своя страна.

2019 г
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