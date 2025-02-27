Кир Стармер в бытность лидером лейбористской партии посетил 21 декабря 2023 года оперативную базу НАТО в Эстонии недалеко от границы с Россией.

Премьер Британии Стармер заявил, что стране угрожает российская "агрессия"

В откровенно пропагандистской статье в Daily Mail британский премьер Стармер заявил, что стране угрожает "путинская агрессия". Это возмутило читателей. "Путин беспокоит меня куда меньше, чем наше руководство, которое высасывает из нас все соки" – одна из типичных реплик.

В первую же неделю на посту премьер-министра я отправился в Вашингтон на саммит, посвященный 75-летию альянса НАТО. Мой посыл был прост. Правительство под моим руководством всегда будет ставить превыше всего безопасность нашей страны.

Я размышлял об этом последние несколько недель. Великобритания вступила в новую эру национальной безопасности. Новую эру глобальной незащищенности, ознаменованную жестоким, полномасштабным вторжением Владимира Путина на Украину.

Из моей молодости я помню, как рухнула Берлинская стена. Тогда казалось, что весь континент сплотился вокруг ценностей свободы и демократии. Если бы мне тогда сказали, что однажды мы снова увидим в европейских городах российские танки, я бы ни за что не поверил.

Но именно это произошло три года назад. Мир сделался намного опаснее. Россия, Северная Корея, Иран — нам противостоят враги, которые охотно потушили бы свет демократии, представься им такая возможность. И они все охотнее сотрудничают, угрожая нашим интересам.

Наступил решающий момент. Путинская агрессия выходит далеко за пределы Украины. Она угрожает нам здесь, у нас дома. В конце концов всего семь лет назад он устроил химическую атаку в Солсбери, в самом сердце Средней Англии. Российские шпионские корабли угрожают нашим водам. Самолеты вторгаются в наше воздушное пространство. А кибератаки на Национальную систему здравоохранения угрожают нашим жизням.

Нам не спрятаться от этой угрозы. Я знаю, что трудящиеся уже ощутили косвенные последствия российских зверств через растущие счета и общую дороговизну. Но если мы не отстоим Украину и не дадим посягательствам Путина должный отпор, Европа станет еще менее стабильной. И мы пострадаем еще больше.

Кроме того, как показывает наша история, тираны вроде Путина понимают только силу. И именно так мы должны встретить испытание новой эпохи — силой.

Все начинается с наших союзов. Я не верю, как утверждают некоторые, что Великобритании придется делать выбор между Европой и Америкой. В вопросах национальной безопасности США — наш самый важный союзник. Отказ от этих отношений противоречит самой нашей истории и основополагающим национальным интересам.

Однако президент Трамп прав в том, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Великобритания должна сыграть в этом ведущую роль. Поэтому сегодня я объявляю о крупнейшем увеличении расходов на оборону со времен окончания холодной войны.

Мы выполним свое обещание и доведем военные расходы до 2,5% ВВП к концу срока полномочий действующего парламента. Но в свете серьезных угроз, с которыми мы столкнулись, мы теперь достигнем этой цели раньше — в 2027 году.

Более того, учитывая всю серьезность положения, суровая правда заключается в том, что мы должны пойти еще дальше. Взять на себя бóльшую ответственность за нашу безопасность — задача не из не краткосрочных. Это вопрос целого поколения. Поэтому, в зависимости от экономических условий, мы поставим четкую цель увеличить расходы на оборону до 3% ВВП при следующем парламенте.

Но это еще и возможность. Увеличенные расходы на оборону ускорят рост экономики и повысят уровень жизни в каждом регионе — а это и есть определяющая миссия нашего "Плана перемен". По сути, она обещает промышленное возрождение. Первым испытанием нашей оборонной политики всегда была и будет безопасность страны. Но вторым теперь становится экономическая безопасность трудящихся.

Нам нужны университеты, которые внесут свою лепту в оборонные исследования. Стабильные закупки для усиления каналов поставок. Расходы на оборону, которые будут создавать рабочие места для британцев, подпитывать рост британской экономики, а также развивать британское ноу-хау и инновации. Короче говоря, национальная безопасность теперь должна стать поистине всенародной задачей. Мы позаботимся о том, чтобы этого добиться.

Профинансировать это удастся лишь за счет реального выбора. Как всегда, тори утверждают, что у них якобы имелся план повысить расходы на оборону, но их цифры попросту не сходятся. Да, они хотели потратить деньги. Но они не были готовы принимать необходимые решения.

А наше правительство готово. Мы профинансируем более высокие военные расходы, сократив бюджет на зарубежное развитие с 0,5% национального дохода до 0,3%.

Я объявляю об этом с тяжелым сердцем. Великобритания привыкла гордиться своей давней традицией служить силой добра в мире. Мы продолжим играть свою роль там, где мы будем наиболее эффективны — например, в Судане, на Украине и Газе, где бушует война.

Но реальность нашей опасной новой эпохи такова, что теперь в приоритете должна быть жесткая сила. На первом месте всегда должна быть национальная безопасность.

Я обещал это стране в ходе предвыборной кампании. Об этом я скажу президенту Трампу позже на этой неделе. И именно это я делаю сегодня, чтобы сделать Британию безопасной дома и сильной за рубежом.

Мы встретим тиранию и насилие решимостью и силой.

Комментарии читателей:

AngryRageAtInjustice

Народ зол, потому что наша страна превращается в Ближний Восток. Если это продолжится, нам не о чем будет заботиться и нечего защищать. А правительство только и знай уничтожать нашу культуру и подрывать наш образ жизни.

chris

Безработица растет, инфляция разгоняется, кредиты выходят из-под контроля и рано или поздно фунт снова начнет падать. Эта волна патриотизма и новый упор на оборону — всего лишь показуха.

GlossyPhoto

Значит ли это, что мы начнем бороться с нелегалами на надувных лодках? Потому что именно они главная угроза национальной безопасности. Иначе это все лишь болтовня и распил бабла.

Iqbal Ahmedi

Британия снова предлагает свои жизни и национальное достояние, не получая ничего серьезного взамен. Это как война с террором при Блэре, только по новой.

Kendarbyshire

Пустили целую армию чужаков, а теперь читают нам мораль про безопасность. Какая возмутительная глухота!

J-Jam

Что меня действительно пугает, так это то, что такие элементарные вещи, как отопление, электричество, вода и, конечно, еда и другие повседневные товары постоянно дорожают. Каждый месяц мы платим больше не просто за то же самое, а зачастую за гораздо меньшее. И нет, я не поклонник Путина, но он беспокоит меня куда меньше, чем наше собственное руководство, которое, как по мне, высасывает из нас все соки досуха.

bill

Угроза не в Путине, а в миллионах преступников и ненавистников Британии, которых мы сами же впустили безо всякой проверки. Теперь они тут обосновались и плетут заговоры

RadioYogurtRover

И вот нас лечит тот самый кретин, который урезал нашу армию, пустил на металлолом военные корабли и заполонил страну нелегалами.

ItsAllNonsense

Типичная стармеровская брехня: Россия Британии не угрожает.