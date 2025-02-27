Boeing продвигает продажу AH-64E "Апач" СВ Республики Корея

ЦАМТО, 26 февраля. Компания Boeing стремится продолжить сотрудничество с командованием ВС Республики Корея с целью продажи 36 новых ударных вертолетов AH-64E "Апач" на фоне слухов о том, что южнокорейское правительство может пересмотреть ранее озвученные планы.

Как сообщает Korea Times, вице-президент Boeing по программам ударных вертолетов Кристина Упа 12 февраля на пресс-конференции в Сеуле заявила, что компания Boeing готова удовлетворить потребности Республики Корея в оборонной сфере и, в частности, поставить 36 дополнительных вертолетов AH-64E. Это увеличит флот вертолетов "Апач" в составе СВ Республики Корея до 72 ед.

Курирующая завод Boeing в Меса (шт.Аризона) вице-президент подчеркнула в рамках своего визита в Сеул, что вертолеты "Апач" эксплуатируются в 19 странах мира и по-прежнему пользуется высоким спросом.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении СВ Республики Корея уже имеется 36 вертолетов AH-64E, которые были поставлены в 2016-2017 гг. В 2021 году представители МНО Республики Корея инициировали закупку второй партии из 36 вертолетов.

В августе 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку в Республику Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 ударных вертолетов AH-64E "Апач", связанного оборудования и услуг на сумму до 3,5 млрд. долл.

Тем не менее, в конце 2024 года появились сообщения о том, что командование Вооруженных сил Республики Корея пересматривает планы приобретения вертолетов AH-64E "Апач" на фоне растущей обеспокоенности по поводу высокой уязвимости ударных вертолетов в современном бою. Так, конфликт на Украине показал, что вертолеты могут поражаться с применением БЛА и переносных зенитных ракетных комплексов. Еще одним фактором, негативно влияющим на продолжение проекта приобретения, является рост стоимости вертолетов "Апач". Так, при покупке ВС Республики Корея первой партии вертолетов стоимость единицы составляла 44,1 млрд. вон, а цена вертолета второй партии увеличилась до 73,3 млрд. вон, и как ожидается, может еще возрасти.

Данные факты вызвали дебаты о потенциальном "устаревании" вертолетов и необходимости закупки вместо них более легких и экономичных беспилотных летательных аппаратов.

Опровергая данные опасения, К.Упа подчеркнула, что Boeing продолжает модернизацию своих вертолетов. Это позволит им оставаться важным активом на поле боя. По ее мнению, в настоящее время нет ни одного БЛА или беспилотной платформы, способной выполнять задачи, решаемые "Апач". Это подтверждают планы модернизации СВ США и сохраняющийся большой спрос на них в мире.

Также присутствовавший на пресс-конференции директор по развитию Boeing Т.Дж. Джеймисон, в свою очередь, подчеркнул важность интеграции пилотируемой и беспилотной техники. По его словам, согласно результатам анализа, проведенного в США, Израиле, Австралии, Республике Корея и Польше, наилучшим решением является интеграция пилотируемой человеком и беспилотной техники, дополняющих друг друга.