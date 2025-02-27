В Китае разрабатывают роботов-собак, оснащённых термобарическим оружием

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В Китае рассматривают возможность оснащения наземных роботов-собак термобарическим оружием.

По словам ученых, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), роботы с термобарическим оружием будут использоваться в боях в городских условиях. Предполагается, что роботы-собаки будут работать в команде вместе с БПЛА для обнаружения и нейтрализации угроз.

Сообщается, что уже проведены испытания этих команд дронов и наземных роботов на имитационных городских полях сражений. Наиболее активно роботов-собак планируют использовать для зачистки подземных сооружений в городах.

Термобарическое оружие использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва, который длится значительно дольше, чем обычный взрыв. Когда снаряд попадает в цель, в результате первого взрыва происходит распыление горючей смеси в виде аэрозольного облака. А затем, когда смесь проникла в оборонительные сооружения, здания, военную технику и т.п., второй заряд поджигает смесь. В результате возникает огромное огненное облако и мощный взрыв, который способен буквально испарить человеческие тела.

Возникающий в результате взрыва огненный шар может достигать температуры 2500 градусов по Цельсию, а мощный взрыв – разрушить бункеры со стенами толщиной до четырех метров.