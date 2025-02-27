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Ростех поставил МЧС России новую партию снегоболотоходов ТМ-140

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ТМ-140
ТМ-140.
Источник изображения: Курганмашзавод

ЦАМТО, 26 февраля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех поставил МЧС России первую в 2025 году партию снегоболотоходов ТМ-140.

Машины обладают высокой проходимостью и могут действовать в условиях экстремально низких температур. Техника изготовлена Курганмашзаводом и уже направлена к месту службы в Республику Саха (Якутия).

ТМ-140 выполнен на гусеничном шасси и весит 11 тонн. При этом машина обладает средним удельным давлением на грунт 0,22 кгс/см2. Это позволяет ей преодолевать снежную целину, болота и другие препятствия. Кроме того, ТМ-140 может двигаться на плаву со скоростью до 4 км/ч. Благодаря этому снегоболотоход способен выполнять широкий спектр задач.

Машина имеет универсальную грузовую платформу, на которую можно устанавливать различные модули и технологическое оборудование. Кроме того, ТМ-140 оснащен комфортной отапливаемой кабиной с шумоизоляцией, которая позволяет снизить утомляемость экипажа.

"Снегоболотоходы ТМ-140 обладают высокой надежностью – это фирменная черта техники, которую производят предприятия Ростеха. В начале года машины этого типа вошли в состав механизированной колонны опытно-исследовательских учений "Безопасная Арктика – 2025", организованных МЧС России. На ТМ-140 участники экспедиции преодолели более 2,5 тыс. км, ликвидировали 20 условных происшествий. Снегоболотоходы подтвердили свои характеристики в экстремальных условиях", – рассказали в Ростехе.

Холдинг "Высокоточные комплексы" производит широкую линейку специальных машин. Среди них роботизированные комплексы для гуманитарного разминирования "Шмель", робот-пожарный АНТ 1000ПМ и другая высокотехнологичная продукция.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Курганмашзавод
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Арктика
Военные учения
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