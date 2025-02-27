Что придумали российские инженеры против новейших разработок НАТО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ни для кого не секрет, что дроны и беспилотники - это настоящий бич для пехоты и бронетехники в современной войне, и сторона, которая сможет глобально подавить дроны противника, получит ощутимое преимущество.

Речь идет о новейшей системе подавления беспилотников "Титан", которую презентовали на выставке в Музее Победы 21 февраля.

Боевая машина пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок" на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Гроза БПЛА

"Титан" представляет собой многофункциональный комплекс, оборудованный 24-ствольной турелью 12-го калибра с оптическим контролем и автоматической перезарядкой. Еще в состав системы входят комплексы радиоэлектронной и оптической разведки, а также радиоэлектронного подавления.

Особо нужно отметить, что он оснащен не только комплексом физического воздействия на дроны и беспилотники, но и лазерным модулем для поражения целей на расстоянии до трех км.

Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Но помимо дронов и БПЛА в воздухе все более существенную опасность стали представлять безэкипажные катера (БЭК), которые вероятно будут в скором времени играть первую скрипку на море.

И для борьбы с этой напастью отечественные конструкторы, так же представили свой ответ.

Боевой модуль "Бережок"

Боевой модуль "Бережок", изначально разработанный для боевых машин пехоты, успешно испытали против морских БЭК.

"Модуль предназначен для модернизации техники, улучшения штатных боевых характеристик за счёт установки современной всесуточной системы управления огнём, дополнительно управляемых ракет семейства "Корнет", автоматического гранатомёта. Может размещаться на БМП и любом другом носителе, который обеспечивает установку его на шасси", - сообщил РИА Новости на полях выставки IDEX 2025 представитель госкорпорации "Ростех", которая разрабатывает модуль.

БМП-2М с модулем "Бережок" на международном форуме "Технологии в машиностроении 2010" Источник изображения: CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"

"Бережок" вооружен автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров, пулеметом ПКТМ, автоматическим гранатометом АГ-30М и пусковой установкой с противотанковыми ракетами "Корнет".

Боевое отделение "Бережка" планируют превратить в стационарный модуль по защите береговых объектов. Важно отметить, что это будет недорогой и технически несложный проект, который сможет защитить береговую линию от БЭК, коих у ВСУ появляется все больше благодаря помощи западных партнеров.

Российский Supercam

Новейший БПЛА Supercam SX350 был показан на проходившей в ОАЭ мировой выставке вооружений IDEX-2025 группой компаний "Беспилотные системы". Как сообщил разработчик, беспилотный конвертоплан можно применять с палубы корабля.

Supercam S350 Источник изображения: © ГК "Беспилотные системы"

SX350 предполагается использовать для патрулирования акватории и прибрежной зоны, обеспечения безопасности гражданских судов, ледовой разведки, а также для выполнения задач в интересах Военно-морского флота — поиска целей для боевых кораблей, подводных лодок и береговых ракетных комплексов.

По информации производителя, вертикальный взлет и посадка, а также длительный высокоскоростной горизонтальный полет SX350 позволяют обследовать труднодоступные протяженные объекты. Аппаратом способен управлять один человек, который может запускать его с поверхности на ограниченных участках, в том числе с палубы корабля.

Российский БПЛА Supercam S350 Источник изображения: © РИА Новости / Кямаля Алиева

Видимость с корабля ограничена как оптическим, так и радиогоризонтом, использование БПЛА позволяет существенно улучшить "зрение" вымпела и "заглянуть" за горизонт.

Очень актуально использование беспилотников при походах в Арктике для отслеживания ледяных полей и выработки маршрута движения кораблей и судов.