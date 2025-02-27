Rheinmetall поставит тренажеры для самолетов ВТА ВВС Нидерландов

ЦАМТО, 26 февраля. Немецкая компания Rheinmetall заключила контракт с бразильской Embraer на поставку современных авиационных тренажеров для самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) C-390 ВВС Нидерландов.

Подписанное 12 февраля соглашение включает поставку полнофункционального авиационного тренажера (FFMS) и тренажера станции обработки грузов (CHST), поставка которых ожидается к концу 2026 года.

FFMS соответствует стандарту уровня D – самому высокому международному уровню квалификации для авиационных тренажеров. Он позволяет проводить обучение экипажей как в обычных, так и в условиях аварийных ситуаций. Поддерживает имитацию военных миссий и более 350 возможных неисправностей самолета.

CHST предназначен для обучения летных экипажей, диспетчеров по загрузке и наземного персонала процедурам обработки грузов. Он оснащен передовой технологией визуального отображения, обеспечивающей как внутренний вид грузового отсека, так и внешний вид самолета.

Данный контракт знаменует собой третий крупный заказ Rheinmetall на тренажеры C-390 по всему миру и второй в Европе. ВВС Португалии и Бразилии ранее приобрели тренажер типа FFMS.

Напомним, что Embraer Defense & Security объявила о подписании с Министерством обороны Нидерландов контракта на поставку девяти самолетов ВТА KC-390 "Миллениум" 22 июля 2024 года на авиасалоне в Фарнборо.

Контракт в рамках проекта "Замена флота тактических самолетов ВТА" предполагает совместную закупку с Минобороны Австрии, в рамках которой пять самолетов получат ВВС Нидерландов, а четыре машины – ВВС Австрии.

Совместная закупка позволит обеим странам, а также будущим покупателям сотрудничать в таких областях, как обучение, логистика и модернизация платформы, вместе с другими операторами C-390, в т.ч. из стран НАТО.