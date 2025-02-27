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ЦАМТО

Началось строительство третьего корабля обеспечения для ВМС Индии

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Larsen and Toubro
Индийская судостроительная компания Larsen and Toubro.
Источник изображения: economictimes.indiatimes.com

ЦАМТО, 26 февраля. На предприятии индийской компании Larsen and Toubro в Каттупалли 20 февраля состоялась церемония резки стали для строительства третьего (из пяти заказанных для ВМС Индии) корабля обеспечения флота (FSS).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Hindustan Shipyard Limited (HSL) контракт на поставку пяти кораблей обеспечения флота (FSS) для ВМС Индии. Общая стоимость закупки составляет около 190 млрд. рупий (2,41 млрд. долл.).

В июле 2024 года HSL заключила с компанией Larsen & Toubro (L&T) контракт на участие в строительстве двух кораблей FSS для ВМС Индии. HSL и L&T будут выполнять работы совместно для обеспечения поставок кораблей в соответствии с жестким графиком.

Церемония закладки киля головного корабля FSS состоялась на предприятии компании Hindustan Shipyard Limited в Вишакхапатнаме 14 ноября 2024 года. Как ожидается, первый корабль будет поставлен ВМС Индии в середине 2027 года. Оставшиеся корабли будут переданы с интервалом в один год. Программу предполагается завершить в 2031-2032 гг.

Резка стали для строительства второго корабля началась на предприятии L&T в декабре 2024 года.

Заказанные корабли обеспечения будут применяться для снабжения в море боевых надводных кораблей флота топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием. Это позволит индийскому флоту выполнять задачи в течение длительного периода времени без захода в порт. Корабли FSS также могут использоваться для эвакуации при чрезвычайных ситуациях, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях (HADR).

Как заявлено, корабли обеспечения флота водоизмещением 44000 т станут первыми судами данного типа, построенными в Индии. Их длина составит 220 м. Большая часть оборудования и систем будут поставляться национальными производителями.

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Индия
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