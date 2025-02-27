Погружение в материал: как курсантов ВДВ учат воевать под водой

Рязанское командное училище уже 10 лет готовит боевых водолазов для спецподразделений Минобороны

Стрельба в подводном тире, управление маломерными судами, минирование кораблей и отработка десантирования на воду с вертолета — всему этому курсантов Рязанского училища ВДВ учат в учебно-тренировочном комплексе «Штурм». Он объединяет бассейн для тактико-специальной подготовки, береговой барокомплекс и водолазную башню. Уже десять лет здесь готовят боевых водолазов для спецподразделений Минобороны РФ. Корреспондент «Известий» побывал на тренировках и узнал, как там готовят подводных бойцов.

«С детских лет мечтал стать офицером спецназа»

На входе в училище встречаем двух курсантов. Одного зовут Никита, он учится на третьем курсе. Занятия в водолазном комплексе у него начались сравнительно недавно.

— Первый семестр — теоретическая подготовка, а со второго начинается практика, — рассказал он «Известиям». — Мы уже изучили принцип работы дыхательных аппаратов, гидрокостюмы и разновидности профессиональных заболеваний подводников. Сейчас отрабатываем погружения, собираем конструкции, минируем корабль, плаваем без дыхательных аппаратов.

Водолазный комплекс не простаивает — занятия проходят с 9 утра до 9 вечера. Никита признается: когда поступал в училище, не знал, что здесь есть курс водолазной подготовки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Узнав об этом, обрадовался. Я с детских лет мечтал стать офицером спецназа. Большое влияние на меня оказал крестный отец. В свое время он воевал в Чечне, как раз в группе спецназа, и его рассказы меня вдохновили, — рассказывает Никита.

Его однокурсник Владислав до поступления в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова жил в Нижегородской области.

— Когда впервые оказался в водолазном комплексе, был ошеломлен тем, как здесь технически всё обустроено. И для меня в нём интересно всё, — отметил он.

Из чего состоит водолазный комплекс училища

Комплекс состоит из трех основных узлов: бассейн для тактико-специальной подготовки, береговой барокомплекс и водолазная башня, рассказал «Известиям» начальник учебно-тренировочного комплекса «Штурм» Иван Епифанов.

Под водой смонтирован макет борта корабля. На нем курсанты отрабатывают свои действия по захвату судна, его минированию, освобождению заложников с выходом штурмовой группы на борт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Водная чаша разделена на две основные глубины: шесть метров и почти два метра. Переход по глубине в бассейне сделан плавный. Это позволяет курсантам плавно уходить на глубину, когда навыки контроля своей плавучести еще небольшие.

— Аналогов такого комплекса нет пока не только в России, но и во всем мире. Есть похожие бассейны, водолазные башни. Например, в Норвегии она даже глубже. Есть схожие барокомплексы. Но чтобы всё было организовано в одном месте, такого нет нигде, — отметил Иван Епифанов.

Как стрелять под водой

В бассейне находится и подводный тир. В нем курсанты отрабатывают стрельбу из всех видов подводного оружия. Это конструкция длиной 12 м и высотой 2,2 м.

— В основном здесь обучаются стрельбе из подводного пистолета и автомата. Кроме того, периодически здесь проходят испытания новые образцы подводного вооружения. Тир по-своему тоже уникальный. Обычно такие сооружения представляют собой трубу диаметром примерно метр. Водолаз в нее погружается, ложится и ведет огонь. Наш же тир позволяет вести стрельбу не только с упора, как все привыкли, но и из положения нулевой плавучести. Это когда боец висит в толще воды и, ни на что не опираясь, ведет огонь, — объяснил Иван Епифанов.

Стрельба на глубине — сложное занятие. Вода — несжимаемая жидкость и гидроудар дает резонанс не только по ушам, но и по всему телу. Поэтому во время своих первых занятий курсанты просто привыкают к выстрелам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Огнестрельное подводное оружие — это, кстати, не основной элемент подводного боя, а резервный, отметил начальник комплекса.

— Мы также проводим занятия по подводной борьбе. В большинстве наших акваторий видимость плохая. В лучшем случае три метра, может быть пять. Поэтому основная задача боевого пловца — бесшумно ликвидировать противника. Прежде всего лишив его возможности дышать под водой. Если ты забрал у врага оборудование для дыхания, перерезал шланг, он тебе уже не противник. Да и не жилец, скорее всего, — подытожил он.

Проверка годности к водолазной службе

Береговой барокомплекс кратковременного пребывания — еще одна гордость училища.

— Почти все мы испытывали на себе чувство, когда закладывает уши при взлете самолета. Некоторые зевают либо проглатывает слюну, чтобы в ушах произошел своеобразный щелчок. Это выравнивание давления в среднем ухе. Не каждому человеку эта способность дана от природы. Поэтому здесь мы выясняем, способен ли курсант находиться под воздействием повышенного давления и продуваться. Второе предназначение — лечение. Практически все водолазные заболевания лечатся при повышенном давлении, — уточнил Иван Епифанов.

По его словам, быть водолазом — это особое состояние.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Прыгнуть с парашютом себя заставить можно. Шагнул, пять секунд подождал, купол открылся, и ты плавно летишь к земле. Однако заставить себя погрузиться под воду практически невозможно. Там ты всё время находишься в напряжении. Рисков тьма: опасные морские и речные животные, любой «топляк», который может нести течением, сеть, в которой можно запутаться, и многое другое. Перетерпеть всё это невозможно. Ты должен любить погружаться — ведь это всегда темнота, холод, в обнимку с которыми ты должен выполнять задачи, — объяснил офицер.

Впрочем, по словам Епифанова, некоторые из курсантов всё же испытывали страх перед водой, но будущие десантники его не демонстрировали, всё равно делали упражнения, преодолевая свои эмоции.

Как десантники отрабатывают прыжки в воду

В пункте обучения управлению маломерными судами расположен специальный тренажер. Здесь получают навыки управления лодкой: как развернуть ее на ходу, как заходить в бухту, как подходить к пострадавшему.

В бассейне три основные зоны: прыжковые вышки высотой три, пять и десять метров, подводная/надводная часть борта корабля и борт настоящего вертолета Ми-8.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Вертолет настоящий, не макет. У него только отпилена кабина, поскольку в ней нет необходимости. С него отрабатывается десантирование на воду как прыжком, так и спуском по спусковому устройству. Длина бассейна почти 50 м. Он оборудован системой подачи газов, позволяет работать с обычным аквалангом. Кроме того, есть возможность тренироваться с тяжелым снаряжением, отрабатывать спуски в разведывательно-диверсионном снаряжении замкнутого цикла, так называемом безпузырьковом, — водолаза с поверхности увидеть нельзя, — объясняет Иван Епифанов.

Подобные подразделения в 90% случаев работают в условиях почти нулевой видимости под водой. Для такой тренировки бассейн оборудован системой имитации ночных спусков. В темноте курсанты отрабатывают хождение по компасу в воде и взаимодействие с товарищами. А для безопасности первых прыжков с высоты, чтобы избежать травм, есть система подачи воздушных подушек.

Глубина комплекса водолазной башни 21 м. Это шахта диаметром 5 м, заполненная водой. Внизу этой конструкции находится отсек подводной лодки, через который курсанты отрабатывают аварийное всплытие. Во время тренировки всё происходит по-настоящему, по-боевому. Но сначала курсанты все элементы отрабатывают на суше. Только после этого они попадают в имитацию боевых условий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Отрабатывается два вида всплытия: свободное и по мусингам. Большинство людей считают, что парашют есть только у десантников. Однако есть он и у водолазов. Снаряжение, предназначенное для всплытия с глубин до 200 м, оборудовано тормозным парашютом. Он в необходимый момент замедляет всплытие водолаза. Это снаряжение не гарантирует безопасного всплытия. Но оно точно гарантирует то, что ты выживешь, — отмечает офицер.

Кафедра инженерного обеспечения и водолазной подготовки была сформирована в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище в 2015 году. Из 17 преподавателей 16 участвовали в специальной военной операции на Украине. Все награждены государственными наградами.

Дмитрий Корнеев