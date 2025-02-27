Раскрыта эффективность чеченского аналога «Пенициллина» в СВО

КБ «Талламхо»: Комплекты БУХ1а ежедневно вскрывают несколько позиций ВСУ

Комплекты системы акустической разведки БУХ1а («Сова») чеченской разработки в ходе специальной военной операции (СВО) ежедневно вскрывают несколько позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность применения изделия ТАСС раскрыли в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

«Врагу стало гораздо тяжелее. В зонах, где используются БУХ1а, украинцы действуют с большой опаской и осторожностью. Зоны применения системы не подлежат разглашению, поскольку на данный момент противник находится в неведении, что именно так осложняет им работу», — сказал собеседник.

В марте 2024 года агентству в КБ сообщили, что в зоне СВО начали применять чеченский аналог комплекса «Пенициллин», известный как система акустической разведки БУХ1а («Сова»).

В январе ТАСС в «Талламхо» рассказали о разработке БУХ1а («Сова»), которая позиционируется как бюджетный аналог российского комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».