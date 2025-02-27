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ЦАМТО

Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи

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Сколтех
Сколтех.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 26 февраля. Российские ученые работают над технологией интеграции радара в системы связи, которая сможет превратить базовые станции в радиолокаторы.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В Центре компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе Сколтеха приступили к разработке технологии интеграции радара и системы связи. Она превратит базовые станции и другие точки беспроводного доступа в радиолокаторы (с сохранением главной функции – обеспечения связи). Эта разработка обещает целый набор новых услуг в сфере телекоммуникаций, от мониторинга БЛА до распознавания жестов человека", – рассказали в НТИ.

"Еще один возможный сценарий – мониторинг окружающей среды, когда сотовые вышки с помощью функции радара смогут наблюдать за погодой, загрязнением, насекомыми и другим", – добавили там.

Разработчики планируют в 2025 году провести научно-исследовательскую работу, создать программное обеспечение (ПО) для этой технологии и сделать прототип базовой станции, совмещенной с радаром. В случае с мониторингом беспилотников базовые станции будут использоваться для точного определения местоположения как подключенных к сетям, так и несанкционированных БЛА, летающих вблизи базовой станции.

Ученые изобретут новые сигналы, методы и алгоритмы, которые смогут осуществлять совместное зондирование и связь – для этого будут нужны частотно-временные ресурсы антенн, которые уже есть на базовых станциях. Такую технологию можно будет внедрить без замены оборудования, уточнили в НТИ.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
27.02.2025 02:45
ВПК,наме писали об этом британском проекте 10 лет назад, отставные стратеги, обиженные что не дали папаху к пенсии  обозвали автора, но  если все нормально пойдет, то и на весь мир британский вариант РЛС отправим в продажу наравне с натовцами. Спасибо бритам, как и фрицам за ФАУ-2 80 лет назад, новый глава Роскосмоса обещал ФАУ-22 размером с Старшип свареный из титана, которые будет производить серийно из своего титана заместо советских подлодок. В этот же день его назначили главой "РК" и к новому комплексу в столице дадут денег на новый завод титановой ракеты.
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